خدمات

مواعيد مسلسل “الوصفة السحرية” على dmc وdmc دراما

محمد عبد الرازق

تبدأ قناة دي إم سي dmc وقناة dmc دراما في عرض مسلسل الوصفة السحرية على شاشتها، حيث تعرضه القناة كعرض أول وحصري للمسلسل، وهذا ابتداءً من السبت الموافق 15 يونيو 2024 م.

وتصدر الحلقة الجديدة من المسلسل يومياً على منصة watchit قبل عرضها على الشاشة بيوم في تمام الساعة 7.30 مساءاً من الجمعة الى الثلاثاء.

مواقيت إذاعة مسلسل الوصفة السحرية

المواعيد بحسب التوقيت المحلى في مصر (+3 توقيت جرينتش )

يتم العرض يومياً من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع والإعادة من الأحد إلى الخميس

موعد عرض الوصفة السحرية على قناة dmc

العرض الأول: 7.30 مساءاً.

الإعادة الأولى: 2.30 صباحاً

الإعادة الثانية: 12.30 ظهراً.

موعد الوصفة السحرية على قناة dmc دراما

العرض الأول:11 مساءاً.

الإعادة الأولى: 9 صباحاً

الإعادة الثانية: 5 مساءاُ

** حلقة مجمعة يوم الخميس والجمعة الساعة 10.00 مساءاً على dmc دراما

فريق عمل مسلسل الوصفة السحرية

  • التمثيل: شيري عادل – إسلام جمال – هيدي كرم – بسمة داود – كارولين عزمي – عمر الشناوي – محمد أبو داود – هالة فاخر – سلوى محمد علي – أسامة عبد الله – سلوى عثمان – رانيا منصور – عماد رشاد – شروق ابراهيم – محسن صبري – لقاء سويدان.
  • التأليف: هاني سرحان.
  • السيناريو والحوار: إيرين يوسف.
  • الإشراف على الكتابة: دعاء عبد الوهاب.
  • الإنتاج: واتش ات watch it.
  • الإخراج:خيري سالم.

ملخص فكرة وقصة مسلسل الوصفة السحرية

تعاني عدة زوجات من المشاكل والخلافات مع أزواجهن، ثم يعثرن على كتاب عن العلاقات الزوجية يعكس محتواه ما يدور في الواقع بشكل مطابق، فيتخذن على إثره قرارات تقلب حياتهن رأساً على عقب، كما تؤثر هذه القرارات على جميع من حولهن.


قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of محمد عبد الرازق
محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .


من مقالات الكاتب:
مواعيد المسلسلات على قناة One Drama – البث الرسمي بدءاً من السبت 1 يونيو 2024
اترك رد



جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.