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مواعيد مسلسل “أزمة منتصف العمر” على قناة mbc مصر – بدءاً من الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

محمد عبد الرازق

تبدأ قناة ام بي سي مصر بدءاً من مساء الثلاثاء الموافق 28 -11- 2023 في عرض مسلسل أزمة منتصف العمر كعرض أول على الشاشة الصغيرة لقناة مفتوحة، والمسلسل متواجد بالكامل على منصة شاهد.

مواعيد مسلسل أزمة منتصف العمر – mbc مصر

تعرض الحلقة الأولى من المسلسل الأحد 28 نوفمبر 2023 م وتذاع الحلقات يومياً من الأحد الى الخميس، مع عرض حلقات الاسبوع مجمعة في نهاية الاسبوع.

المواعيد بتوقيت مصر (+ 3 جرينتش)

العرض: 9 مساءاً

الإعادة الأولى: 2.30 صباحاً
الإعادة الثانية: 1.00 ظهراً.

فريق عمل مسلسل أزمة منتصف العمر

  • التمثيل: كريم فهمي – ريهام عبد الغفور – رنا رئيس – هند عبد الحليم – عمر السعيد – ركين سعد – رشدي الشامي – هاجر عفيفي – شروق ابراهيم – بوسي الشامي – آية سليم – سلوى محمد علي – باسم موريس عدلي – سلافة غانم – مصطفى عسكر.
  • التأليف: أيمن سليم / أحمد عادل.
  • الإنتاج: سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان).
  • إخراج: كريم العدل.

ملخص فكرة مسلسل أزمة منتصف العمر

المسلسل اثار ضجة اثناء بدء عرض حلقاته على منصة شاهد، حيث ان القصة تناقش مسألة شائكة، وتدور أحداث قصة المسلسل حول “فيروز” التى تتزوج وهي صغيرة من رجل أكبر منها في السن، وتنجب بنت “مريم” وعندما تكبر فتاتها تتزوج من “عمر” الذي يكبرها في العمر ايضاً، والذي تقع في حبه فيروز وتنشأ بينهما علاقة سرية تتسبب في كثير من المشكلات.


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عن الكاتب:
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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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