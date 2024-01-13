مواعيد مسلسل “أرواح خفية” على قناة المحور – بدءاً من السبت 13 يناير 2024

العرض الأول والحصري لمسلسل أرواح خفية على شاشة قناة المحور بدءاً من مساء السبت الموافق 13-1-2024 م، وهو مسلسل قصير مكون من 10 حلقات.

توقيت مسلسل أرواح خفية على المحور

المواعيد بتوقيت مصر (+2 توقيت جرينتش)

العرض: 7.00 مساءاً

الإعادة: 3.00 صباحاً

فريق عمل مسلسل أرواح خفية

التمثيل: سمية الخشاب – نضال الشافعي – نهلة سلامة – منذر رياحنة – فراس سعيد – نسمة محمود – محمد الفخراني – آدم وهدان – مازن علوان.

تأليف: سوسن عامر.

إنتاج: محروس المصري

الإخراج: إبرام نشأت.

ملخص فكرة وقصة مسلسل أرواح خفية

في إطار درامي من الاثارة والتشويق تدور أحداث العمل حول معلمة تدعى “لارا” تنظم رحلة تخييم لمجموعة من التلاميذ في المدرسة التى تعمل بها، وخلال الرحلة تتصاعد الأحداث، وخصوصًا داخل المبنى المهجور الملاصق لمكان الرحلة، ثم نكتشف أن هناك سرًا متعلقًا بالمدرسة التي تعمل بها (لارا)

تردد قناة المحور

القمر الصناعي نايل سات (المدى المداري 7 درجات غرباً)

التردد : 11823

الاستقطاب: راسي / عمودي V