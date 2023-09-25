مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-9-2023 كأس خادم الحرمين الشريفين دور الـ 32 لكرة القدم

أصبحت بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم 2023 حديث الساعة بين الوسط الرياضي السعودي والمشجعين، إذ تعتبر هذه البطولة واحدة من أهم الأحداث الرياضية في المملكة العربية السعودية والعالم العربي، يترقب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين وإنطلاق هذه البطولة التي تأتي بتنظيم متقن ومستوى عالي من المنافسة، تستضيف المملكة هذا الحدث الكبير للمرة الثالثة في تاريخها، وتأتي هذه النسخة بتطورات ملحوظة فيما يتعلق بالملاعب والمنشآت الرياضية، ستكون هذه البطولة محط إهتمام العالم والتي يتوقع الخبراء أن تقدم مباريات مثيرة ولحظات إستثنائية في عالم كرة القدم، من خلال هذا المقال نقدم لحضراتكم جدول مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

مواعيد مباريات اليوم كأس خادم الحرمين الشريفين 2023

جدول مباريات دور الـ 32 كأس خادم الحرمين

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في السعودية جدول مواعيد مباريات كأس خادم الحرامين الشريفين لهذا العام، دور الـ32 هو الدور الإفتتاحي للبطولة يتنافس فيه 32 فريقًا من مختلف مدن المملكة العربية السعودية يتأهل من خلاله 16 فريق، حيث تشهد المباريات تصاعدًا في درجة التنافس والحماس ويسعى كل فريق إلى تحقيق الإنتصار والوصول إلى مراحل متقدمة والحصول على البطولة، ومن المتوقع أن تكون هذه المرحلة حافلة بالمفاجآت والأهداف الرائعة التي ستجعل البطولة أكثر متعة وإثارة.

4 أيــــام ⚡️

16 مباراة 🏟️ مُتعة دور الـ32 من #أغلى_الكؤوس 🏆 pic.twitter.com/y48rtp0GCK — كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) September 22, 2023

مواعيد مباريات اليوم بطولة كأس السعودية

تنطلق اليوم الأحد الموافق 24 سبتمبر أولى مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023، في تمام الساعة السادسة بتوقيت السعودية تُلعب مباراتين في نفس التوقيت وهما:

(التعاون vs القادسية) تقام المبارة على ملعب نادي التعاون (بريدة) ويتسع لـ 6000 متفرج فقط.

(الأتفاق vs جدة) تقام المباراة على ستاد الأمير محمد بن فهد (الدمام) ويتسع لـ 35 ألف متفرج.

يبحث دائمًا عشاق الساحرة المستديرة بالمملكة عن توقيت مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، وتأتي أيضًا اليوم في تمام الساعة التاسعة مباراتين لا تقل أهمية عن المباريات السابق ذكرها وهما:

(الحزم vs العربي) تقام المباراة على ملعب نادي الحزم (الرس).

(الشباب vs الباطن) تقام المبارة على ستاد الأمير فيصل بن فهد (الرياض).

أغلى النجوم 👏

في #أغلى_الكؤوس 🏆 عيش اللحظة وشاهد المتعة عبر الحساب الرسمي لـ #أغلى_الكؤوس ⚽ pic.twitter.com/4NIKGf8siS — كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) September 23, 2023

مباريات يوم الإثنين 25 سبتمبر

تقام غدًا الإثنين 25 سبتمبر أربعة مباريات هامة وتكون المواجهات بين كل من:

(الجبلين vs الهلال) تقام المباراة في تمام الساعة السادسة على ستاد مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد.

(النجمة vs الرائد) تقام المباراة في تمام الساعة السادسة على ملعب إدارة التعليم.

(ضمك vs القيصومة) تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة على ملعب نادي ضمك.

(أحد vs النصر) تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة على ستاد الأمير عبدالله الفيصل.

هدافون في الذاكرة 🧠 هدافو #أغلى_الكؤوس آخر 10 مواسم 🤩⚽️ pic.twitter.com/sGOZkYYHrh — كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) September 23, 2023

مباريات الثلاثاء 26 سبتمبر

تقام يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر أربعة مباريات بمواجهة ثمان فرق وهم:

(العين vs الأهلي) تقام المباراة في تمام الساعة السادسة على ستاد الملك سعود الرياضي.

(الرياض vs الفيحاء) تقام المباراة في تمام الساعة السادسة على ستاد الأمير فيصل بن فهد.

(الفيصلي vs الطائي) تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

(الخلود vs الإتحاد) تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة على ملعب نادي الحزم.

هدافون في الذاكرة 🧠 هدافو #أغلى_الكؤوس آخر 10 مواسم 🤩⚽️ pic.twitter.com/sGOZkYYHrh — كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) September 23, 2023

مباريات يوم الأربعاء 27 سبتمبر

يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر هو ختام دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويكون الختام بمواجهة كل من:

(العروبة vs الوحدة) تقام المباراة في تمام الساعة السادسة على ملعب نادي العروبة.

(الفتح vs الأخدود) تقام المباراة في تمام الساعة السادسة على ستاد الأمير عبدالله بن جلوي.

(أبها vs هجر) تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة على ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

(الخليج vs العدالة) تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة على ستاد الأمير محمد بن فهد.

تأتي نهاية دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مع مزيد من التشويق لمعرفة الفرق المتأهلة إلى دور 16، سيشهد الجمهور منافسات قوية بين الفرق ومزيد من المباريات المثيرة واللحظات الرائعة من خلال هذه البطولة المميزة، ونحن دائمًا على موعد مع متابعي موقع نجوم مصرية في تغطية جميع الأحداث ومتابعة كل النتائج لحظة بلحظة.