مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر وجميع المحافظات| وكيفية أدائها

بدأ الكثير من المسلمين في مصر في البحث للتعرف عن مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر وجميع المحافظات، حيث أن عيد الأضحى من المناسبات المهمة عند المسلمين في جميع أنحاء العالم وتحتل مكانة خاصة في في قلب كل مسلم، والمسلمون ينتظرون وقت صلاة العيد لأنها تعد لها فرحة خاصة لهم، كما أنها من أهم طقوس العيد التي ينتظرها جميع المسلمين، والآن سنعرض لكم مواعيد صلاة العيد في جميع محافظات مصر.

موعد صلاة العيد



أعلنت الحكومة المصرية منذ أيام عن موعد الإجازة الرسمية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك التي بدأت الإجازة من يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، وبدء الكثير في البحث للتعرف عن موعد صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات مصر، الذي يحرص كل مسلم في جمهورية مصر العربية في تأديتها لأنها سنة من سنن الرسول صل الله عليه وسلم.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في جميع محافظات مصر

سنوضح من خلال الجدول التالي مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر وجميع المحافظات وهي كالتالي:

المحافظة التوقيت محافظة القاهرة 6.21 صباحاً محافظة الجيزة 6.22 صباحاً محافظة الإسكندرية 6.24 صباحاً محافظة العريش 6.08 صباحاً منطقة سانت كاترين 6.14 صباحاً مدينة شرم الشيخ 6.14 صباحاً مدينة المنصورة 6.18 صباحاً منطقة شبين الكون 6.21 صباحاً محافظة كفر الشيخ 6.20 صباحاً محافظة دمنهور 6.00 صباحاً محافظة السويس 6.16 صباحاً محافظة الزقازيق 6.19 صباحاً محافظة بنها 6.19 صباحاً منطقة حلايب 6.17 صباحاً منطقة شلاتين 6.19 صباحاً السلوم 6.14 صباحاً محافظة دمياط 6.16 صباحاً محافظة أسيوط : 6.28 صباحاً محافظة سوهاج : 6.28 صباحاً محافظة أسوان : 6.28 صباحاً محافظة المنيا 6.28 صباحاً

كيفية صلاة عيد الأضحي؟

أن صلاة عيد الأضحى ركعتين يتم إدائها كسائر الصلوات من ناحية الأركان والسنن، وينوي المسلم قبل الصلاة بأنه سوف يصلي صلاة عيد الأضحى.

ثم يكمل في صفتها في الركعة الأولى يكبر سبع تكبيرات سواء كانت تكبيرات الإحرام أو الركوع، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات سواء تكبيرات القيام أو تكبيرات الركوع، مع العلم أنه تكون التكبيرات قبل القراءة، عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، «أن النبي صل الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة».