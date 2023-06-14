مواعيد المسلسل الكوري “Healer” على قناة MIX ONE – يونيو 2023

بدأت قناة ميكس وان mix one في عرض المسلسل الكوري Healer على شاشتها بدءاً من مساء الثلاثاء 13 يونيو 2023 م.

موعد العرض

يعرض المسلسل يومياً

5.00 مساءاً بتوقيت جرينتش

6.00 مساءاً بتوقيت الجزائر

7.00 مساءاً بتوقيت ليبيا

8.00 مساءاً بتوقيت مصر والسعودية والعراق

9.00 مساءاً بتوقيت الإمارات

الإعادة

00.00 صباحاً (الثانية عشر منتصف الليل) بتوقيت جرينتش

1.00 صباحاً بتوقيت الجزائر

2.00 صباحاً بتوقيت ليبيا

3.00 صباحاً بتوقيت مصر والسعودية والعراق

4.00 صباحاً بتوقيت الإمارات

معلومات عن مسلسل Healer

الاسم الرسمي لمسلسل باللغة الكورية 힐러

الاسم بالعربي المعالج

النوع: رومانسي – كوميدي – حركة – تشويق

عدد الحلقات 20

ابطال المسلسل Ji-Chang-Wook: في دور Seo Jung-Hoo

Park-Min-Young: في دور Chae Young-Shin

Yoo-Ji-Tae: في دور Kim Moon-Ho

Kim-Mi-Kyung: في دور Jo Min-Ja

Oh-Kwang-Rok: في دور Ki Young Jae

Park-Sang-Myun : في دور Chae Chi Soo

ملخص قصة مسلسل Healer

خمسة من الاصدقاء قام بإنشاء محطة بث غير قانونية وذلك في عام 1980 م وفي عصرنا الحالي أصبح ابنائهم في العشرينات أحدهم أصبح عميل سرى يسرق أسرار الآخرين أثناء الليل. والأخر مصور يحفر للحصول على معلومات عن الآخرين من وراء ظهورهم بالنسبة لهم العدالة الاجتماعية والسياسية هي مجرد كلمات لم يحالفهم الحظ بعد لفهما، لكن هناك شخص واحد سيكون قادر الان على أخذهم والسر بهم الى الأمام ليصبحوا صحفيين حقيقين.

«سيو جونجهو» رجل المهمات الليلية المميز والمعروف بين عملائه بلقب «المُعالج»، يقوم بأي مهمات سرية مقابل المال ما عدا القتل وذلك بالتعاون مع مُخترقة عبقرية.

يجمع القدر بينه وبين مراسلة تُدعي «يونغ شين» وبين «كيم مون هو» مُراسل مشهور والذي سيبدأ في البحث عن وقائع قضية غامضة حدثت في الماضي.

تردد قناة mix one

تبث القناة على القمر الصناعي المصري نايل سات 7 درجات غرباً

التردد 11842 افقي (H)

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6