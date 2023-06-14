مواعيد المسلسل الكوري “Healer” على قناة MIX ONE – يونيو 2023
بدأت قناة ميكس وان mix one في عرض المسلسل الكوري Healer على شاشتها بدءاً من مساء الثلاثاء 13 يونيو 2023 م.
موعد العرض
يعرض المسلسل يومياً
- 5.00 مساءاً بتوقيت جرينتش
- 6.00 مساءاً بتوقيت الجزائر
- 7.00 مساءاً بتوقيت ليبيا
- 8.00 مساءاً بتوقيت مصر والسعودية والعراق
- 9.00 مساءاً بتوقيت الإمارات
الإعادة
- 00.00 صباحاً (الثانية عشر منتصف الليل) بتوقيت جرينتش
- 1.00 صباحاً بتوقيت الجزائر
- 2.00 صباحاً بتوقيت ليبيا
- 3.00 صباحاً بتوقيت مصر والسعودية والعراق
- 4.00 صباحاً بتوقيت الإمارات
معلومات عن مسلسل Healer
- الاسم الرسمي لمسلسل باللغة الكورية 힐러
- الاسم بالعربي المعالج
- النوع: رومانسي – كوميدي – حركة – تشويق
- عدد الحلقات 20
- ابطال المسلسل
Ji-Chang-Wook: في دور Seo Jung-Hoo
Park-Min-Young: في دور Chae Young-Shin
Yoo-Ji-Tae: في دور Kim Moon-Ho
Kim-Mi-Kyung: في دور Jo Min-Ja
Oh-Kwang-Rok: في دور Ki Young Jae
Park-Sang-Myun : في دور Chae Chi Soo
ملخص قصة مسلسل Healer
خمسة من الاصدقاء قام بإنشاء محطة بث غير قانونية وذلك في عام 1980 م وفي عصرنا الحالي أصبح ابنائهم في العشرينات أحدهم أصبح عميل سرى يسرق أسرار الآخرين أثناء الليل. والأخر مصور يحفر للحصول على معلومات عن الآخرين من وراء ظهورهم بالنسبة لهم العدالة الاجتماعية والسياسية هي مجرد كلمات لم يحالفهم الحظ بعد لفهما، لكن هناك شخص واحد سيكون قادر الان على أخذهم والسر بهم الى الأمام ليصبحوا صحفيين حقيقين.
تردد قناة mix one
تبث القناة على القمر الصناعي المصري نايل سات 7 درجات غرباً
التردد 11842 افقي (H)
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 5/6