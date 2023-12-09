مواعيد المسلسل التركي “كم من السفن احترقت” على قناة الفجر الجزائرية

أعلنت قناة الفجر الجزائرية عن بدء بثها للمسلسل التركي الجديد “كم من سفن احترقت” على شاشتها بدءاً من مساء السبت الموافق 9 ديسمبر 2023 كعرض أول وحصري على قناة عربية مفتوحة، بترجمة خاصة للقناة، وذلك بعد عرض الحلقة في تركيا حيث عرضت أولى حلقات المسلسل الاثنين الماضي وحصلت الحلقة الاولى على ريتنج جيد ومن المنتظر ان يرتفع في الحلقات القادمة، وتعرض الحلقة الجديدة في تركيا كل يوم اثنين.

توقيت عرض مسلسل كم من السفن احترقت على الفجر

أعلنت صفحة القناة الرسمية على الفيس بوك ان الحلقة تبث يوم السبت من كل اسبوع وأولى الحلقات ستكون الجمعة 9-12-2023 م.

موعد العرض: السبت

7.00 مساءاً بتوقيت جرينتش

8.00 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس

9.00 مساءاً بتوقيت مصر وليبيا والسودان

10.00 مساءاً بتوقيت السعودية والعراق والكويت والاردن وقطر والبحرين

11.00 مساءاً بتوقيت الامارات وسلطنة عمان

موعد الإعادة: الاحد

1.00 ظهراً بتوقيت جرينتش

2.00 ظهراً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس

3.00 عصراً بتوقيت مصر وليبيا والسودان

4.00 مساءاً بتوقيت السعودية والعراق والكويت والاردن وقطر والبحرين

5.00 مساءاً بتوقيت الامارات وسلطنة عمان