مواعيد المسلسل التركي “علي رضا” على mbc4 – بدءاً من الاحد 7 مايو 2023
تبدأ قناة ام بي سي 4 بدءاً من مساء الأحد 7-5-2023 م في عرض المسلسل التركي علي رضا على شاشتها بديلاً عن مسلسل حكاية جزيرة، وتعرض الحلقات أبضاً على منصة شاهد.
توقيت مسلسل علي رضا على mbc4
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يعرض المسلسل يومياً من الأحد الى الخميس
مواعيد العرض
- 4.00 مساءاً بتوقيت جرينتش
- 5.00 مساءاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر
- 6.00 مساءاً بتوقيت ليبيا والسودان
- 7.00 مساءاً بتوقيت مصر والسعودية والعراق
- 8.00 مساءاً بتوقيت الإمارات
الإعادة الأولى
- 8.00 مساءاً بتوقيت جرينتش
- 9.00 مساءاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر
- 10.00 مساءاً بتوقيت ليبيا والسودان
- 11.00 مساءاً بتوقيت مصر والسعودية والعراق
- 12.00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات
الإعادة الثانية
- 12.30 صباحاً بتوقيت جرينتش
- 1.30 صباحاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر
- 2.30 صباحاً بتوقيت ليبيا والسودان
- 3.30 صباحاً بتوقيت توقيت مصر والسعودية والعراق
- 4.30 صباحاً بتوقيت الإمارات
الإعادة الثالثة
- 8.00 صباحاً بتوقيت جرينتش
- 9.00 صباحاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر
- 10.00 صباحاً بتوقيت ليبيا والسودان
- 11.00 صباحاً بتوقيت توقيت مصر والسعودية والعراق
- 12.00 ظهراً بتوقيت الإمارات
الحلقات المجمعة لمسلسل علي رضا على mbc4
يمكنكم مشاهدة الحلقات جميعاً الخاصة المذاعة طوال الاسبوع على شاشة القناة (خمس حلقات متتالية)
صباح الأحد من كل اسبوع:
- 3.00 صباحاً بتوقيت جرينتش
- 4.00 صباحاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر
- 5.00 صباحاً بتوقيت ليبيا والسودان
- 6.00 صباحاً بتوقيت مصر والسعودية والعراق
- 7.00 صباحاً بتوقيت الإمارات
معلومات عن مسلسل علي رضا
- الاسم الرسمي للمسلسل بالتركية Arıza
- المسلسل انتاج عام 2020 / 2021
- المسلسل من نوعية الدراما والحركة.
- عدد الحلقات: 30
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فكرة قصة المسلسل: تنقلب حياة سائق أجرة يدعى علي رضا رأسا على عقب حينما يضعه القدر أمام عصابة إجرامية لا تعرف الرحمة..