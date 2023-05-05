مواعيد المسلسل التركي “علي رضا” على mbc4 – بدءاً من الاحد 7 مايو 2023

تبدأ قناة ام بي سي 4 بدءاً من مساء الأحد 7-5-2023 م في عرض المسلسل التركي علي رضا على شاشتها بديلاً عن مسلسل حكاية جزيرة، وتعرض الحلقات أبضاً على منصة شاهد.

توقيت مسلسل علي رضا على mbc4

يعرض المسلسل يومياً من الأحد الى الخميس

مواعيد العرض

4.00 مساءاً بتوقيت جرينتش

5.00 مساءاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

6.00 مساءاً بتوقيت ليبيا والسودان

7.00 مساءاً بتوقيت مصر والسعودية والعراق

8.00 مساءاً بتوقيت الإمارات

الإعادة الأولى

8.00 مساءاً بتوقيت جرينتش

9.00 مساءاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

10.00 مساءاً بتوقيت ليبيا والسودان

11.00 مساءاً بتوقيت مصر والسعودية والعراق

12.00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات

الإعادة الثانية

12.30 صباحاً بتوقيت جرينتش

1.30 صباحاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

2.30 صباحاً بتوقيت ليبيا والسودان

3.30 صباحاً بتوقيت توقيت مصر والسعودية والعراق

4.30 صباحاً بتوقيت الإمارات

الإعادة الثالثة

8.00 صباحاً بتوقيت جرينتش

9.00 صباحاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

10.00 صباحاً بتوقيت ليبيا والسودان

11.00 صباحاً بتوقيت توقيت مصر والسعودية والعراق

12.00 ظهراً بتوقيت الإمارات

الحلقات المجمعة لمسلسل علي رضا على mbc4

يمكنكم مشاهدة الحلقات جميعاً الخاصة المذاعة طوال الاسبوع على شاشة القناة (خمس حلقات متتالية)

صباح الأحد من كل اسبوع:

3.00 صباحاً بتوقيت جرينتش

4.00 صباحاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

5.00 صباحاً بتوقيت ليبيا والسودان

6.00 صباحاً بتوقيت مصر والسعودية والعراق

7.00 صباحاً بتوقيت الإمارات

معلومات عن مسلسل علي رضا