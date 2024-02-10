مواعيد المسلسل التركي “جلال الدين الرومي” على قناة الفجر الجزائرية
أعلنت قناة الفجر الجزائرية عن بدء بثها للمسلسل التركي “جلال الدين الرومي” على شاشتها بدءاً من مساء السبت الموافق 10 فبراير 2024 كعرض أول وحصري على قناة عربية مفتوحة، حيث يعرض مترجماً.
توقيت عرض مسلسل جلال الدين الرومي على الفجر
أعلنت صفحة القناة الرسمية على الفيس بوك ان الحلقة تبث يوم السبت من كل اسبوع وأولى الحلقات ستكون الجمعة 9-12-2023 م.
موعد العرض: السبت
- 7.30 مساءاً بتوقيت جرينتش
- 8.30 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس
- 9.30 مساءاً بتوقيت مصر وليبيا والسودان
- 10.30 مساءاً بتوقيت السعودية والعراق والكويت والاردن وقطر والبحرين
- 11.30 مساءاً بتوقيت الامارات وسلطنة عمان
موعد الإعادة: الاحد
- 1.00 ظهراً بتوقيت جرينتش
- 2.00 ظهراً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس
- 3.00 عصراً بتوقيت مصر وليبيا والسودان
- 4.00 مساءاً بتوقيت السعودية والعراق والكويت والاردن وقطر والبحرين
- 5.00 مساءاً بتوقيت الامارات وسلطنة عمان
معلومات عن مسلسل جلال الدين الرومي
– الاسم الرسمي للمسلسل Mevlana Celaleddin-i Rumi
– يعرف عربياً أيضاً باسم “مولانا”
– نوع المسلسل: تاريخي – درامي – سيرة ذاتية.
– بدء عرض المسلسل لاول مرة في تركياً في يونيو 2023.
– يدعم المسلسل 5 لغات مختلفة من بينها التركية والعربية والإنجليزية.
– يتناول المسلسل قصة حياة جلال الدين الروميالذي يعتبر واحاً من أبرز الشعراء والعلماء الصوفيين من أصول فارسية وتركي الموطن وهو أحد أشهر أعلام التصوف الفلسفي في تاريخ الإسلامي وأكثرهم تأثيراً على مر العصور.