مواعيد المسلسل التركي “جلال الدين الرومي” على قناة الفجر الجزائرية

أعلنت قناة الفجر الجزائرية عن بدء بثها للمسلسل التركي “جلال الدين الرومي” على شاشتها بدءاً من مساء السبت الموافق 10 فبراير 2024 كعرض أول وحصري على قناة عربية مفتوحة، حيث يعرض مترجماً.

توقيت عرض مسلسل جلال الدين الرومي على الفجر

أعلنت صفحة القناة الرسمية على الفيس بوك ان الحلقة تبث يوم السبت من كل اسبوع وأولى الحلقات ستكون الجمعة 9-12-2023 م.

موعد العرض: السبت

7.30 مساءاً بتوقيت جرينتش

8.30 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس

9.30 مساءاً بتوقيت مصر وليبيا والسودان

10.30 مساءاً بتوقيت السعودية والعراق والكويت والاردن وقطر والبحرين

11.30 مساءاً بتوقيت الامارات وسلطنة عمان

موعد الإعادة: الاحد

1.00 ظهراً بتوقيت جرينتش

2.00 ظهراً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس

3.00 عصراً بتوقيت مصر وليبيا والسودان

4.00 مساءاً بتوقيت السعودية والعراق والكويت والاردن وقطر والبحرين

5.00 مساءاً بتوقيت الامارات وسلطنة عمان