مواعيد المسلسلات على قناة الصخرة – مايو 2024
تردد قناة الصخرة
تبث القناة على القمر الصناعي المصري نايل سات 7 درجات غرباً
التردد 10815 افقي (H)
معدل الترميز 27500
** تنويه هام كل اللي تواجهه صعوبه في تزيل القناه الترددهو10815 H معدل الترميز ٢٧٥٠٠ الاسم القديم للقناه هو المحبه يتم حزف التردد والتنزيل من جديد ا عمل ستارت للريسفر
المواعيد بتوقيت مصر (+3 جرينتش)
مسلسل ملكة جانسي الجزء الثاني (هندي)
العرض: 1.00 مساءاً
الإعادة الأولى: 9.00 صباحاً
الإعادة الثانية: 5.00 مساءاً
مسلسل بائعة الورد (تركي)
بدءاً من الأحد 26 مايو 2024
العرض: 7.00 مساءاً
الإعادة الأولى: 3.00 صباحاً
الإعادة الثانية: 11.00 مساءاً
مسلسل فدية الجزء الثاني (هندي)
بدءاً من الأحد 26 مايو 2024
العرض: 8.00 مساءاً
الإعادة الأولى: 4.00 صباحاً
الإعادة الثانية: 12.00 مساءاً
مسلسل فاطمة (تركي)
بدءاً من الأحد 26 مايو 2024
العرض: 9.00 مساءاً
الإعادة الأولى: 5.00 صباحاً
الإعادة الثانية: 1.00 صباحاً
مسلسل العشق الممنوع (تركي)
بدءاً من الأحد 26 مايو 2024
العرض: 10.00 مساءاً
الإعادة الأولى: 6.00 صباحاً
الإعادة الثانية: 2.00 مساءاً
مسلسل قبول الجزء الرابع (هندي)
العرض: 11.00 مساءاً
الإعادة الأولى: 7.00 صباحاً
الإعادة الثانية: 3.00 مساءاً
مسلسل دقات قلب (تركي)
العرض: 12.00 صباحاً
الإعادة الأولى: 8.00 صباحاً
الإعادة الثانية: 4.00 مساءاً