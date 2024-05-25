مواعيد المسلسلات على قناة الصخرة – مايو 2024

قناة الصخرة قناة جديدة للمسلسلات انضمت الى مجموعة القنوات التى تقوم بعرض المسلسلات المصرية و الهندية والتركية.

تردد قناة الصخرة

تبث القناة على القمر الصناعي المصري نايل سات 7 درجات غرباً

التردد 10815 افقي (H)

معدل الترميز 27500

** تنويه هام كل اللي تواجهه صعوبه في تزيل القناه الترددهو10815 H معدل الترميز ٢٧٥٠٠ الاسم القديم للقناه هو المحبه يتم حزف التردد والتنزيل من جديد ا عمل ستارت للريسفر

دليل مواعيد قناة الصخرة

المواعيد بتوقيت مصر (+3 جرينتش)

مسلسل ملكة جانسي الجزء الثاني (هندي)

العرض: 1.00 مساءاً

الإعادة الأولى: 9.00 صباحاً

الإعادة الثانية: 5.00 مساءاً

مسلسل بائعة الورد (تركي)

بدءاً من الأحد 26 مايو 2024

العرض: 7.00 مساءاً

الإعادة الأولى: 3.00 صباحاً

الإعادة الثانية: 11.00 مساءاً