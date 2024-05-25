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مواعيد المسلسلات على قناة الصخرة – مايو 2024

محمد عبد الرازق
قناة الصخرة قناة جديدة للمسلسلات انضمت الى مجموعة القنوات التى تقوم بعرض المسلسلات المصرية و الهندية والتركية.

تردد قناة الصخرة

تبث القناة على القمر الصناعي المصري نايل سات 7 درجات غرباً

التردد 10815 افقي (H)

معدل الترميز 27500

** تنويه هام كل اللي تواجهه صعوبه في تزيل القناه الترددهو10815 H معدل الترميز ٢٧٥٠٠ الاسم القديم للقناه هو المحبه يتم حزف التردد والتنزيل من جديد ا عمل ستارت للريسفر

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏تلفزيون‏‏ و‏تحتوي على النص '‏ات القنو قائمة 0140 سسات نايلسات نایل Drama Be Alaraby جمیه 0141 0142 0143 0144 الصحرة Fox Be Elaraby TV Mix Bel Araby Elfadjer drama Dz AL SHASHA ALWAN AI Dawaar Altahoona Al3ylh Alwan Alsakhra 0145 0146 0147 0148 0149 نایل المفضلة Biss 12:22 AM 10815/27513/H مجموعة SID 22 5:00 ص 9:00 والاعادة صباحا 1:00 الساعة التاني الجز، جانسي ملكة الهندي المسلسل 4:00 4:00,08:00 ص 8:00‏'‏‏
دليل مواعيد قناة الصخرة

المواعيد بتوقيت مصر (+3 جرينتش)

مسلسل ملكة جانسي الجزء الثاني (هندي)

العرض: 1.00 مساءاً

الإعادة الأولى: 9.00 صباحاً

الإعادة الثانية: 5.00 مساءاً

مسلسل بائعة الورد (تركي)

بدءاً من الأحد 26 مايو 2024

العرض: 7.00 مساءاً

الإعادة الأولى: 3.00 صباحاً

الإعادة الثانية: 11.00 مساءاً

مسلسل فدية الجزء الثاني (هندي)

بدءاً من الأحد 26 مايو 2024

العرض: 8.00 مساءاً

الإعادة الأولى: 4.00 صباحاً

الإعادة الثانية: 12.00 مساءاً

 

مسلسل فاطمة (تركي)

بدءاً من الأحد 26 مايو 2024

العرض: 9.00 مساءاً

الإعادة الأولى: 5.00 صباحاً

الإعادة الثانية: 1.00 صباحاً

مسلسل العشق الممنوع (تركي)

بدءاً من الأحد 26 مايو 2024

العرض: 10.00 مساءاً

الإعادة الأولى: 6.00 صباحاً

الإعادة الثانية: 2.00 مساءاً

مسلسل قبول الجزء الرابع (هندي)

العرض: 11.00 مساءاً

الإعادة الأولى: 7.00 صباحاً

الإعادة الثانية: 3.00 مساءاً

مسلسل دقات قلب (تركي)

العرض: 12.00 صباحاً

الإعادة الأولى: 8.00 صباحاً

الإعادة الثانية: 4.00 مساءاً



عن الكاتب:
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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .


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