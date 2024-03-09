مواعيد العرض والقنوات الناقلة لمسلسل “الحشاشين” في رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتجه أنظار المشاهدين إلى الأعمال الدرامية المنتظرة، والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من تقاليد هذا الشهر الفضيل، من بين هذه الأعمال، يبرز مسلسل “الحشاشين” كواحد من أكثر الأعمال الفنية ترقبًا هذا العام، لذلك نرصد إليكم مواعيد وقنوات عرض مسلسل الحشاشين.

موعد عرض مسلسل الحشاشين والقنوات الناقلة

يستعد محبو الدراما التاريخية لمتابعة واحد من أبرز الأعمال المنتظرة في شهر رمضان المبارك، حيث يعرض مسلسل “الحشاشين” في يوم 11 مارس 2024، أول أيام شهر رمضان، على شبكة قنوات “DMC” و”DMC DRAMA”، معلنًا بداية موسم رمضاني مليء بالإثارة والتشويق.

طاقم عمل مسلسل الحشاشين

المسلسل بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، بجانب مجموعة متميزة من نجوم الفن، من بينهم ميرنا نور الدين، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد عيد، ونيقولا معوض، وإسلام جمال، وسامي الشيخ، بالإضافة إلى آخرين، يأتي العمل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج تامر مرسي.

أحداث مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل “الحشاشين” شخصية حسن الصباح، التي يؤدي دورها الفنان كريم عبد العزيز، إلى جانب جماعة الحشاشين، في إطار الأحداث التي تجري في العام 1000، وهو زمن بزوغ بذرة الإرهاب، تم تصوير المسلسل في مصر بالإضافة إلى عدة دول عربية، السرد يندرج في إطار تاريخي في القرن الحادي عشر، متناولاً حياة زعيم الحشاشين، حسن الصباح، وجهوده في قيادة الفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيال موجهة ضد شخصيات بارزة في تلك الفترة.