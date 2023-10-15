مواعيد التقديم على الكليات التقنية في المملكة العربية السعودية 2023/1445

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية، حددت موعد التقديم على الكليات والمعاهد التقنية 1445، أمام الطلبة والطالبات الراغبين في الحصول على برامج الدبلوم والبكالوريوس من كلية التقنية، وفي هذا المقال سنوضح مواعيد التسجيل، ومواعيد اجراءات القبول، وكيفية التقديم، وأهم شروط القبول للبنين والبنات.

المصدر موقع المواطن بتصرف من الكاتب أيمن اسماعيل موقع نجوم مصرية

مواعيد التسجيل في البرامج التدريب التقني للترم الثاني 1445

اسم البرنامج من الى دبلوم الكلية التقنية الصباحي (بنين وبنات) 14445-03-30 1445-04-03 دبلوم الكلية التقنية المسائي (بنين وبنات) 14445-03-30 1445-04-03 المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد (بنين وبنات) 14445-03-30 1445-04-03

مواعيد اجراءات القبول

البرنامج من الى دبلوم الكلية التقنية (صباحي، مسائي، بنين، بنات) من الأحد 1445-04-14 إلى الاربعاء 1445-05-08 المعاهد الصناعية والمعمارية والتشييد من الثلاثاء 1445-04-9 إلى الاربعاء 1445-05-08

كيفية التقديم على الكليات التقنية

يمكن للطلبة والطالبات الراغبين في التقديم على برامج الدبلوم والبكالوريوس من كلية التقنية، التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع قبولي.

سجل دخولك اذا كان لديك حساب.

اذا لم يكن لديك حساب قم بإنشاء حساب جديد.

أكمل عملية التسجيل.

سيتم ارسالة رسالة بها كلمة المرور.

ضع كلمة مرور من أحرف وأرقم.

بعد ذلك ستنتقل الى الصفحة الرئيسية.

اضغط على ملف المتقدم.

انقر على كلمة تحديث.

استرداد بياناتك من نظام نور.

اختر نوع البرنامج.

اضغط قدم الان.

استكمل البيانات الشخصية (الاسم الاول – اسم الاب – اسم الجد)باللغة الانجليزية.

ضع رقم الايبان الخاص بك.

اختر الكلية والتخصص.

الاقرار والتعهد.

اضغط على طلباتي وتأكد من البيانات المدخلة وقم بعملية طباعة.

موزونة القبول بالكليات التقنية

أهم شروط القبول للبنين

أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الشروط الواجب توافرها في المتقدم للقبول في كلية التقنية، وهي كالتالي:

المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية. أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا. عمر المتقدم لا يزيد عن 25 عامًا. أن يجتاز المتقدم اختبار القدرات العامة والتحصيلي.

أهم شروط القبول للبنات

أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الشروط الواجب توافرها في المتقدم للقبول في كلية التقنية، وهي كالتالي:

المتقدمة سعودية الجنسية أو من أم سعودية. أن تكون المتقدمة حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. أن تكون المتقدم لائقة طبيًا. عمر المتقدمة لا يزيد عن 25 عامًا. أن تجتاز المتقدمة اختبار القدرات العامة والتحصيلي.

وختاما: قدمنا في هذا المقال مواعيد التسجيل والشروط المطلوبة في التسجيل في الكليات التقنية بالسعودية.