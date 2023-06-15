مواصفات مكيف هواء محمول OAOEYE وسعره في السعودية

يستخدم بعض الأشخاص مكيف هواء محمول Portable Air Conditioners يمكن نقله من مكان إلى مكان آخر؛ فمثلاً يمكن استخدامه داخل جميع غرف المنزل ونقله من غرفة لأخرى في أي وقت، ويتميز بقدرته على خفض درجة الحرارة داخل الغرفة والعمل على ترطيب الهواء بتفوق عن المكيفات التقليدية المستخدمة حاليًا، فتعرفوا معنا في هذا المقال على مواصفات الجهاز وسعره بيعه في السعودية.

مواصفات مكيف الهواء المحمول من OAOEYE

يُعد مكيف الهواء المحمول أفضل من المكيف العادي بسبب سهولة نقله من مكان إلى مكان آخر، ويأتي هذا الجهاز بالمواصفات التالية:

الماركة العلامة التجارية OAOEYE. أبعاد الجهاز 15D x 15W x 10H سم. الجهد 5 فولت. مصدر الطاقة يعمل الجهاز بالبطارية. نوع أداة التحكم التحكم بواسطة ميزة خاصة يدعم خاصية التبريد السريع.

مميزات المكيف المحمول

يتميز المكيف المحمول عن المكيفات العادية بما يلي:

مكيفات الهواء المحمولة مجهزة بمحرك عالي الأداء وتصميم فريد من نوعه لمجرى الهواء، والذي يمكن أن يقلل درجة الحرارة المحيطة إلى 15-50 درجة فهرنهايت.

يمكن نقله من المكان الذي يعمل فيه إلى مكان آخر فهو ذو حجم مناسب يمكن نقله ووضعه في أي مكان.

من خلال استخدام هذا الجهاز يمكن الحصول على هواء بارد أثناء الليل وبدون ضوضاء فهو يعمل في بيئة هادئة.

تم تصميم مكيف الهواء الصغير الخاص بنا بـ 3 سرعات منخفضة، متوسطة وعالية، ويمكنك ضبطه بحرية وفقًا للاحتياجات المختلفة.

سعر مكيف الهواء المحمول من OAOEYE

يباع مكيف الهواء المحمول من OAOEYE في السعودية بسعر 125 ريال سعودي وفقًا لآخر تحديث للأسعار بتاريخ 15 يونيو 2023 ويمكن معرفة المزيد عن مميزات الجهاز وطريقة شرائه بخصم مرتفع من هنا.