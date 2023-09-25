مواصفات سوار شاومي مي 7 وسعرها في السعودية

سوار شاومي مي 7 هو أحد أفضل الساعات الذكية التي أطلقتها شركة شاومي حيث تأتي بشاشة ذات مساحة جيدة وتدعم العديد من الخاصيات مثل مراقبة النشاط وقياس العمليات الحيوية أثناء الراحة والنشاط وعند النوم، تعرف فيما يلي على أهم مواصفات الساعة وكذلك سعرها في السعودية.

مواصفات سوار شاومي مي 7

تأتي ساعة شاومي مي 7 بعدد من المواصفات المميزة التي تجعلها من أفضل الساعات الذكية التي يمكن شرائها واستخدامها، والمواصفات هي:

حجم شاشة الساعة 1,62 بوصة ونوعها أموليد.

تأتي بشكل بيضاوي ولون أسود.

أبعاد الساعة ‎10 x 2 x 0,5 سم; 26 جرام.

تعمل عن طريقة البطارية، وتأتي البطارية في الساعة.

نظام التشغيل في الساعة اندرويد.

يمكن للساعة الاتصال بالبلوتوث.

البطارية ذات سعة كبيرة.

مميزات ساعة شاومي مي 7

تعتبر ساعة شاومي مي 7 من أفضل الساعات الذكية التي يمكنك استخدامها في العديد من الاستخدامات، وتتميز بما يلي:

تدعم 110 وضعًا رياضيًا وأكثر.

تحتوي على حوالي 100 تصميم ديناميكي لشاشة الساعة أو تصميمها.

من الممكن ارتداء الساعة عند السباحة، وذلك لأن الساعة مقاومة للغمر في الماء ولا تتلف.

يمكن استخدام الساعة في قياس كل من: معدل ضربات القلب عند الراحة والنشاط. معدل تشبع الدم بالأكسجين. قياس درجة الحرارة.

عند ممارسة الرياضة يمكن ارتداء الساعة حيث يمكنكم استخدامها في قياس معدل السعرات الحرارية المحروقة خلال أداء التمارين الرياضية.

يعمل السوار بالاعتماد على بطارية ذات سعة كبيرة.

يمكن شحن الساعة بسهولة من خلال سنون شحن مغناطيسية.

تصميم الساعة جذاب وعي مناسبة لفئة البالغين.

سعة البطارية 180 مللي أمبير في الساعة وتستمر مشحونة لمدة تصل إلى 15 يومًا مما يساعد في استخدامها لمدة طويلة.

قد يهمك: مواصفات ساعة Huawei GT 4 الجديدة وأبرز الإيجابيات والسلبيات

سعر ساعة شاومي مي 7

تتوفر ساعة شاومي مي 7 على متجر أمازون بسعر 149 ريال سعودي، ويمكنك معرفة التفاصيل الأخرى التي تخص شكل الساعة والمميزات التي تدعمها وكذلك طريقة الحصول عليها في المملكة العربية السعودية من هنا.