مواصفات سوار شاومي باند 7 برو سمارت وسعره في السعودية

سوار شاومي باند 7 برو سمارت من أفضل الساعات التي أطلقتها شاومي؛ حيث تأتي بشاشة من نوع أموليد ذات مساحة جيدة وتدعم العديد من المميزات حيث تقيس العلامات الحيوية ويمكن ارتدائها في أي وقت حيث تقيس معدل حرق السعرات الحرارية عند ممارسة الرياضة ومعدل ضربات القلب وتشبع الدم بالأكسجين، تعرف فيما يلي على أهم مواصفات الساعة وسعرها في السعودية.

مواصفات سوار شاومي باند 7 برو سمارت

يأتي سوار شاومي باند 7 برو سمارت بمجموعة من المواصفات مثل:

نوع الشاشة أموليد ذات حجم 1,64 بوصة، نسبة الشاشة إلي الهيكل 70% – الدقة 280×456 – بي بي اي 326 مصنوعة من زجاج منحني 2.50.

تدعم الساعة ميزة تحديد المواقع.

الساعة ذات لون أسود وشكل بيضاوي.

تعمل من خلال البطارية ذات السعة الكبيرة وتظل مشحونة لفترة طويلة.

الأجهزة المتوافقة Smartphone.

مميزات سوار شاومي باند 7 برو سمارت

يتوفر سوار شاومي باند 7 برو سمارت بمجموعة من المميزات تجعله أفضل منتج يمكن شرائه وارتدائه من بين الساعات الذكية المتوفرة في الأسواق:

لأول مرة يتميز السوار بشاشة كبيرة مستطيلة كاملة الألوان.

يتشابة تصميم جميع الميزات الموجودة علي شاشة السوار مع تصميم الجوال.

أول سوار ذكي من شاومي متوفر باللون المعدني واللون الرمادي الجرافيتي والذهبي الفاتح.

يتميز السوار بخفة وزنه مع سمك رفيع.

تتيح الساعة أكثر من 150 واجهة يمكن الاختيار من بينهم.

تدعم الكثير من المميزات مثل قياس نسبة تشبع الدم بالأكسجين، ومعدل ضربات القلب.

الساعة مقاومة للماء.

يمكنها الاتصال بالبلوتوث.

البطارية ذات سعة كبيرة وتظل الساعة مشحونة لمدة طويلة مما يجعلك تستخدمها دون الحاجة إلى شحنها بعد فترة قصيرة.

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سعر ساعة شاومي باند 7 برو سمارت

تباع ساعة شاومي باند 7 برو سمارت في السعودية بسعر 270 ريال سعودي ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل التي تخص مواصفات الساعة ومميزاتها، وكذلك طريقة الحصول عليها في السعودية