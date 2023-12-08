المهلة 15 يومًا.. كيف يُمكنك تعديل بيانات السكن بـ الضمان المطور؟

يتساءل العديد من الأشخاص عن كيفية تعديل بيانات السكن بالضمان المطور في حالات تغيير محل السكن المسجل لدى الضمان، حيث يؤكد الضمان على ضرورة تحديث البيانات، وتم إعطاء مهلة مؤخرًا حتى لا يتم وقف صرف الدعم الشهري، ويتم تحديث بيانات السكن لسهولة الاستدلال على المستفيدين، خاصة عند القيام بالبحث الميداني، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، استقبال طلبات التسجيل الجديدة للمستجدين وفق الشروط المحددة سلفًا، تزامنًا مع صرف الزيادات الجديدة على المعاشات.

يتم تعديل بيانات السكن في الضمان المطور من خلال الخطوات التالية:

أولًا ضرورة الانتقال إلى منصة الحماية الاجتماعية والدعم.

القيام بالدخول على المنصة من خلال الاسم للمستفيد وكلمة مروره.

من الصفحة الرئيسية اختيار الملف الموحد.

تحديد البيانات الخاصة بالسكن، ثم القيام بالتحديث والتعديل للبيانات.

كتابة كافة بيانات السكن، المنطقة والحي واسم الشارع ورقم المنزل.

التأكيد للبيانات للسكن من خلال الضغط على مربع حفظ.

تعديل البيانات في الضمان المطور

وفرت الحكومة السعودية إمكانية تعديل البيانات في الضمان المطور، ويكون ذلك من خلال خدمة التحديث الخاصة بالضمان، وأكدت على ما يلي:

تغيير البيانات وتحديثها أمر إلزامي على كل المستفيدين، خاصةً في حالات حدوث تغيير في المعلومات والبيانات المسجلة.

هناك مهلة مدتها 15 يوما ليتم إجراء التعديل على البيانات.

يكون التعديل للبيانات في الضمان من خلال منصة الدعم والحماية في السعودية.

في حالة عدم تحديث البيانات أو عدم الالتزام يتحول الشخص المستفيد إلى غير مؤهل لدى الضمان الاجتماعي المطور.

مع العلم أنه في حالة إذا كان المستفيد غير مؤهل، سيتم وقف الدعم وفورًا لعدم الاستجابة لتحديث البيانات، كما يُمكن للمستفيد أن يقوم بتقديم اعتراض عند توقف الدعم، وينتظر حتى يتم دراسة هذا الاعتراض وإعلان النتيجة له خلال 60 يوم، لذا شددت الوزارة على ضرورة تعديل بيانات السكن بالضمان المطور، وضرورة الالتزام بالتعديل والتحديث، لعدم تعرض المستفيد للإسقاط من الضمان، خاصة بيانات السكن وذلك لسهولة متابعة المستفيدين.

الفئات المستفيدة من برنامج الرعاية الاجتماعية

أما فيما يخص بالفئات التي تم اعتمادها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للحصول على برامج الرعاية الاجتماعية المختلفة، فتتمثل في الفئات التالية:

الأرامل

المطلقات

الأشخاص ذوي الإعاقة

المسنون

الأيتام

مجهولو النسب

المتعطلون عن العمل

الفقراء والمحتاجين

المتأثرون بالكوارث والجوائح

ومن ثم عليهم البدء سريعًا في التسجيل في البرنامج من خلال المنصة الإلكترونية للدعم والحماية، شريطة تسجيل جميع البيانات بشكل صحيح، مع رفع الأوراق والمرفقات التي تثبت صحة ما تم تسجيله، على أن يتم الاعتماد الرسمي بعد المطابقة مع الشروط الأساسية، وفور الاستحقاق يتم الصرف مع أول معاش جديد أول كل شهر ميلادي.