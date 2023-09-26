من هي زوجة سلطان بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود

يتساءل البعض عن من هي زوجة سلطان بن سلمان رغبةً في معرفة المزيد من التفاصيل حولها، فهي تُعتبر واحدة من ضمن العائلة المالكة بالمملكة العربية السعودية وتزوجت من الأمير سلطان وأنجبت منه ثلاثة أبناء فهو كان وزير الخارجية السابق لذا سنتطرق لتوضيح المزيد.

من هي زوجة سلطان بن سلمان

زوجة الأمير سلطان

هي هيفاء بنت سعود بن فيصل آل سعود أمير سعودية الجنسية، حيث أن والداها هو الأمير سعود دبلوماسي ووزير الخارجية السابق في السعودية وأيضًا والدتها الأمير الجوهرة بنت فيصل بن عبد الله آل سعود وتزوجت الأمير سلطان وأنجبت من أبناء وجاءت سيرتها الذاتية على النحو التالي: