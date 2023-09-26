خدمات

من هي زوجة سلطان بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود

نجوى جابر

يتساءل البعض عن من هي زوجة سلطان بن سلمان رغبةً في معرفة المزيد من التفاصيل حولها، فهي تُعتبر واحدة من ضمن العائلة المالكة بالمملكة العربية السعودية وتزوجت من الأمير سلطان وأنجبت منه ثلاثة أبناء فهو كان وزير الخارجية السابق لذا سنتطرق لتوضيح المزيد.

- صورة 2 - من هي زوجة سلطان بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود

من هي زوجة سلطان بن سلمان

زوجة الأمير سلطان

هي هيفاء بنت سعود بن فيصل آل سعود أمير سعودية الجنسية، حيث أن والداها هو الأمير سعود دبلوماسي ووزير الخارجية السابق في السعودية وأيضًا والدتها الأمير الجوهرة بنت فيصل بن عبد الله آل سعود وتزوجت الأمير سلطان وأنجبت من أبناء وجاءت سيرتها الذاتية على النحو التالي:

- صورة 1 - من هي زوجة سلطان بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود

  • الاسم كامل: هيفاء بنت سعود بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود.
  • محل الميلاد: الرياض.
  • الحالة الاجتماعية: متزوجة.
  • عدد الأبناء: ثلاث أبناء.
Avatar of نجوى جابر
نجوى جابر

كاتبة ومحررة منذ أكثر من 7 سنوات في تقديم المحتوى الخبري، وعملت بالعديد من الصحف الإخبارية

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات