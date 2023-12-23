من هو معلق مباراة الاتحاد والرائد اليوم السبت 2023/12/23 بدوري روشن؟

أعلنت قناة SSC عن اسم معلق الاتحاد والرائد اليوم في دوري روشن السعودي، حيث من المنتظر أن تنطلق المباراة مساء اليوم السبت 23 ديسمبر، إذ يعود الاتحاد للدوري مرة أخرى بعد الخروج من كأس العالم للأندية والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية، وذلك عندما يلاقي فريق الرائد ضمن مباريات الجولة 18 من مباريات دوري روشن للمحترفين.

معلق الاتحاد والرائد

معلق الاتحاد والرائد

تقوم قنوات SSC السعودية الرياضية بنقل مباراة الاتحاد والرائد عبر القنوات المجانية والمشفرة، حيث يمكنك متابعة المباراة عبر SSC HD بصوت المعلق عبد الله المحسين وعبد الله الغامدي، فيما يمكنك أن تتابع المباراة عبر SSC SD بصوت عائد العصيمي.

مباراة الاتحاد والرائد متى

تنطلق المباراة الساعة 9.00 مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري، وذلك عبر ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة، إذ يحتاج الاتحاد إلى إدراك الفوز من أجل إعادة الثقة للاعبيه بعد النتائج السلبية الأخيرة، فيما تعد مباريات اليوم هي نهاية الجولة 18 حيث يأتي فريق الاتحاد في المركز السادس برصيد 28 نقطة، بينما الرائد في مؤخرة الدوري بالمركز 17 برصيد 13 نقطة.

تذاكر الاتحاد والرائد

أعلن نادي الاتحاد عن طرح تذاكر مباراة الفريق القادمة في الجولة 18 من خلال منصة التذاكر الرسمية للفريق، حيث يمكنك الدخول إلى رابط تذاكر الاتحاد والرائد واختيار أيقونة الحجز وبعد تسجيل البيانات يمكنك اختيار المقعد الذي تريده، فيما أعلن نادي الاتحاد عن أسعار تذاكر المباراة لتكون كالتالي:

الفئة المنطقة السعر موحد واجهة – 20.00 ريال خلف المرمي شمالي شمالي 20.00 ريال خلف المرمي جنوبي جنوبي 20.00 ريال موحد شمالي شمالي 20.00 ريال موحد جنوبي جنوبي 20.00 ريال المنصة الفضية شمالي شمالي 200.00 ريال المنصة الفضية جنوبي جنوبي 200.00 ريال

تشكيلة الاتحاد المتوقعة

يحتاج نادي الاتحاد إلى استعادة الفوز في مباراة اليوم حيث يدخل الفريق مباراة الرائد بالتشكيل المتوقع التالي: