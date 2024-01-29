من هو معلق العراق والأردن اليوم الإثنين 2024/1/29 بكأس آسيا؟

يستعد المنتخب العراقي من أجل منافسات دور ال16 من بطولة كأس آسيا، حيث يواجه أسود الرافدين المنتخب الأردني، فيما أعلنت القنوات الناقلة للمباراة عن أسم معلق العراق والأردن في دور ثمن النهائي، إذ تشهد المباراة متابعة إعلامية كبيرة كما من المتوقع أن تشهد إقبال جماهيري كبير من قبل مشجعي المنتخبين.

صورة علي جاسم لاعب جناح أيسر منتخب العراق في مباراة اليابان

معلق العراق والأردن

يمكنك متابعة لعبة العراق ضد الأردن اليوم الإثنين 29 يناير الساعة 14.30 عبر مجموعة كبيرة من القنوات، إذ يتم نقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية في الإمارات فقط، بينما تقوم الرابعة العراقية بنقل المباراة مجانا داخل العراق، فيما تنقل SSC المباراة في السعودية، ويمكنك متابعة المباراة بأصوات كل من:

القناة المعلق الكأس إكسترا 1,2 خالد الحدي، سمير اليعقوبي بي إن آسيا 1 عامر الخوذيري العراقية 4 حسام الوائلي أبوظبي آسيا 1 حازم عبدالسلام SSC 1HD رؤوف خليف، حماد العنزي

تذاكر العراق والأردن

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا عن طرح تذاكر العراق والأردن في دور ال16 من بطولة كأس آسيا عبر المنصة الرسمية للاتحاد، إذ يمكنك الدخول إلى رابط تذاكر كأس آسيا من أجل الحصول على تذاكر المباراة، فيما تأتي أسعار الدرجة الثالثة 25 ريال قطري، وتكون الدرجة الثانية 40 ريال قطري، فيما تكون أسعار الدرجة الأولى 60 ريال قطري.

المباراة العراق والأردن الموعد الإثنين 29 يناير، الساعة 14:30 توقيت الدوحة القنوات الناقلة الكأس القطرية، beIN Sports، الرابعة العراقية، SSC، أبوظبي الرياضية المعلقين خالد الحدي، سمير اليعقوبي، عامر الخوذيري، حسام الوائلي، حازم عبد السلام، رؤوف خليف، حماد العنزي الملعب استاد خليفة الدولي الحكم علي رضا فاغهاني البطولة كأس آسيا، دور ال16

تشكيلة العراق والأردن

يحتاج كلا المنتخبين إلى إدراك الفوز من أجل العبور إلى دور ربع النهائي، إذ يستعد كل من العراق والأردن إلى الدخول المباراة بأفضل العناصر، فيما تأتي تشكيلة المنتخبين المتوقعة كالتالي:

تشكيلة منتخب العراق المتوقعة:

حارس المرمى: جلال حسن.

خط الدفاع: حسين علي، سعد ناطق، رابين سولاقة، فرانس بيتروس.

خط الوسط: أحمد يحيى، أمير العماري، ابراهيم بايش، يوسف أمين.

خط الهجوم: علي جاسم، أيمن حسين.

تشكيلة منتخب الأردن المتوقعة: