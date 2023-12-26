من هو معلق الاتحاد والنصر اليوم الثلاثاء 2023/12/26 بدوري روشن السعودي؟

يترقب جماهير الكرة السعودية مباراة قوية في منافسات الجولة 17 المؤجلة من الدوري السعودي لمشاركة الاتحاد في كأس العالم للأندية، حيث يستضيف الاتحاد نادي النصر في منافسات بطولة دوري روشن 2023/2024 ويمكنك أن تتابع المباراة من خلال قنوات السعودية الرياضية SSC والتي أعلنت عن اسم معلق الاتحاد والنصر مساء اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر.

تمتلك قنوات SSC حق نقل مباريات الدوري السعودي، حيث توفر القناة مباريات الدوري عبر الترددات المشفرة والمجانية للقناة، إذ يمكنك متابعة الاتحاد والنصر عبر قناة SSC HD بتعليق صوتي من “فارس عوض، محمد حسين” كما يتم نقل المباراة عبر قناة SSC SD بتعليق صوتي من “فهد عريشي”، كما يتم نقل المباراة عبر منصة شاهد VIP والتي توفر المباريات عبر الإنترنت للمشتركين.

البيانات القيمة المباراة الاتحاد ضد النصر الموعد الثلاثاء 26 ديسمبر، الساعة 9 مساءً (توقيت مكة) القناة الناقلة SSC- شاهد VIP المعلقين فارس عوض، محمد حسين، فهد عريشي البطولة دوري روشن السعودي، الجولة 17 (مؤجلة) الملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل، جدة، السعودية

تذاكر الاتحاد والنصر

أعلن نادي الاتحاد عن طرح تذاكر مباراته القادمة في الدوري أمام النصر عبر منصة حجز التذاكر الإلكترونية، حيث يمكنك الدخول إلى رابط تذاكر الاتحاد والنصر وحجز تذاكر المباراة التي من المنتظر أن تشهد إقبال جماهيري كبير، فيما تأتي أسعار تذاكر المباراة كالتالي:

موحدة 1 سعر 30 ريال.

موحدة 2 سعر 50 ريال.

الدرجة الفضية 1000 ريال.

الدرجة الذهبية 2000 ريال.

تشكيلة الاتحاد والنصر

يحتاج كل من الاتحاد والنصر إلى تعديل موقفه في الدوري، حيث يسعى الفريقان إلى حسم تلك المواجهة المرحلة لصالحه من أجل محاولة تقليل الفارق مع الهلال المتصدر، فيما تأتي تشكيلة الفريقين المتوقعة كالتالي:

تشكيلة الاتحاد:

حارس المرمى: غروهي.

خط الدفاع: العبود، فابينيو، كادش، زكريا.

خط الوسط: كانتي، فيصل الغامدي.

خط الهجوم: كورونادو، حمدلله، رومارينهو، كريم بنزيما.

تشكيلة النصر: