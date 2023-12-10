من هو” أبي عبيدة” وهل تم قصف منزله؟ وما حقيقة ما ينشره الاحتلال الإسرائيلي عنه؟

رغم أن شخصية “أبي عبيدة” تظل مجهولة لدى الكثيرين لكنه أصبح من أشهر الشخصيات وذلك بسبب العديد من الرسائل والبيانات التي ينشرها بدوره كممثل رسمي لحركة” حماس” على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر” أبي عبيدة” ملثم مما آثار الغموض حول هويته، وهو يستخدم كنية” أبي عبيدة بن الجراح” الصحابي والقائد المسلم الذي كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

من هو" أبي عبيدة" وما حقيقة قصف منزله؟ وما حقيقة ما ينشره الإحتلال الإسرائيلي عنه؟

بدايته مع القسام

تم تعيين “أبو عبيدة” كمسئول في القسام لأول مرة في عام 2002، ومنذ ذلك الوقت بدء في الظهور وهو ملثم وبهذا فهو يقلد أسلوب الزعيم السابق للقسام” عماد عقل” والذي قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتقاله في عام 1993.

وفي عام 2006 تم تعيين “أبو عبيدة” كمتحدث رسمي باسم كتائب القسام، وظهر أمام وسائل الإعلام لأول مرة في 25 يونيو عام 2006، ذلك عندما قامت حماس ضمن بعض الجماعات المسلحة بمداهمة موقع إسرائيلي قريب من حدود غزة.

قامت الجماعات بهذه المداهمة بعد أن سقطت قذيفة إسرائيلية على منزل عائلة” هدى غالية” وهذا الحدث لقى انتشار بشكل واسع ولفت أنظار المجتمع الدولي بعد تصوير فتاة صغيرة تبلغ من العمر عشرة سنوات وهي تجري وتصيح بعد سقوط أبيها قائلة” أبي…أبي….أبي” ثم سقطت بجوار جسده.

قامت الجماعات الفلسطينية في هذه الغارة باحتجاز الجندي الإسرائيلي الذي يدعي” جلعاد شاليط” كما قتلت جنديين آخرين وأصيب جنديين آخرين، والجدير بالذكر أنه تم احتجاز هذا الجندي حتى عام 2011، ثم تم إطلاق سراحه مقابل إطلاق سراح أكثر من 1000 فلسطيني بموجب اتفاق تم بين حماس وإسرائيل.

الظهور أمام وسائل الإعلام

بدء ظهور” أبي عبيدة” مرة أخرى وأصبح من الشخصيات المعروفة بعد إعلان” محمد الضيف” وهو قائد كتائب القسام بدء عملية” طوفات الأقصى” وهو الاسم الذي أطلقته حركة حماس على الهجمات التي قامت بها على” إسرائيل” في السابع من أكتوبر والتي أدت إلى مقتل 1200 شخص.

يظهر” أبي عبيدة” وهو مغطى الوجه ومرتدي كوفية حمراء ووشاح فلسطيني ويقف بجانب آية قرآنية ويقوم بشرح العمليات العسكرية التي يقومون بها، وهو ينشر جميع خطاباته وبياناته عن طريق قناة على تطبيق” تيلجرام” انطلقت عام 2002 ولا يوجد أي منصة رسمية لهم غيرها.

هوية” أبي عبيدة” الحقيقة

حتى الأن لم تظهر هوية” أبي عبيدة” الحقيقة ولكن رغم ذلك انتشرت العديد من الادعاءات من جانب الاحتلال الإسرائيلي، حيث نشر المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي” أفيخاي أدرعي” مقطع فيديو عبر منصة” أكس” تويتر سابقًا يظهر به صورة لرجل ويقول أنه ” أبي عبيدة” وأن الاسم الحقيقي له هو” حذيفة سمير عبد الله الكحلوت” ولكن لم يتم التعليق على هذا الفيديو من قبل حماس أو القسام.

#عاجل هذا هو المدعو حذيفة كحلوت الذي يتستر وراء كنية أبو عبيدة وهو يتستر كذلك وراء كوفيته الحمراء. تمامًا مثلما تتستر حماس وراء المنشآت المدنية لإطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل. هو وغيره من قادة #دواعش_حماس يحبون التستر داخل الأنفاق ووراء النساء والأطفال، وكذلك وراء… pic.twitter.com/FmtuByc7Bv — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 25, 2023

كذلك ذكرت صحفية يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن” أبي عبيدة” قد حصل على الماجستير في أصول الدين من الجامعة الإسلامية بغزة في عام 2013، كما ذكرت أنه كتب أطروحة عنوانها” الأرض المقدسة بين اليهودية والمسيحية والإسلام” وكان قد اقترب من الحصول على الدكتوراه.

كما ذكرت الصحيفة أنه ينحدر من قرية” نعليا” في غزة، والتي قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باحتلالها عام 1948، وبحسب ما ذكرت فإنه يعيش الأن في جباليا الموجودة شمال شرق غزة، وذكرت أن منزله تعرض للقصف ثلاث مرات وكانوا في عام 2008 وعام 2012 وتم قصفه في الوقت الحالي.