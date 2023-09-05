من التسجيل للرسوم.. تجديد الإقامة السعودية 1445 خطوة بخطوة

تساؤل يدور في أذهان المقيمين في المملكة العربية السعودية حول كيفية تجديد الإقامة السعودية 1445، إذ تم إتاحة تلك الخدمة من قبل الحكومة، وذلك بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر، وهي التابعة لوزارة الداخلية، حيث تُشعر المواطن بالاطمئنان والأمان بسبب التواجد القانوني في أراضي المملكة، مما يحفظ حقوقهم، وعدم التعرض إلى الترحيل.

3 أيقونات لخدمات موقع أبشر وهي: الأفراد، الأعمال، الحكومة - المصدر: موقع أبشر

تجديد الإقامة السعودية 1445

من خلال منصة أبشر يستطيع المقيمون تجديد الإقامة السعودية 1445، ولقد تم إطلاق هذه الخدمة من أجل المقيمين، لتحديد بياناتهم، إذ يمكن من خلالها تجديد الإقامة، وكذلك تجنب الغرامات، مع دفع الرسوم، ويستطيع المقيم تجديدها دون الحاجة لكفيل أو رخصة عمل.

شروط تجديد الإقامة السعودية 1445

– تقديم عقد العمل لمن يعملون في القطاع الخاص.

– مع تقديم صور بطاقات الإقامة للتابعين وسداد الرسوم الخاصة بهم.

– أن يتم إرفاق البطاقة الخاصة بالإقامة الحالية، وكذلك جواز السفر.

– تقديم عقد العمل لمن يعملون في القطاع الخاص.

– أن يتم تسديد الرسوم الخاصة بالتجديد من خلال خدمة «سداد».

– إجراء الفحوص الطبية في مراكز موثوفة في السعودية.

– مع تقديم صور بطاقات الإقامة للتابعين وسداد الرسوما لخاصة بهم.

– المتقدم يجب أن يرفق الأوراق الرسمية.

كيفية تجديد الإقامة السعودية 1445

– ادخل على منصة أبشر.

– اضغط على «تسجيل الدخول».

– قم بكتابة الاسم وكلمة المرور أيضًا.

– انتقل إلى أيقونة «خدمات».

– قم باختيار «تجديد إقامة الوافد»

– بعد ذلك اكتب رقم الإقامة أو رقم جواز السفر الخاص بك.

– املأ كل البيانات المطلوبة منك.

– ادفع رسوم التجديد.

– اضغط على «تأكيد».

غرامات تأخير تجديد الإقامة السعودية 1445

– 500 ريال عند التأخير للمرة الأولى.

– 1000 ريال عند التأخير للمرة الثانية.

– 1000 ريال والترحيل في المرة الثالثة.

فترة سماح تجديد الإقامة السعودية 1445

أما بخصوص تلك الفترة فيتم التساؤل عنها بصورة كبيرة وهي تقدر بقرابة 90 يومًا.

رسوم تجديد الإقامة السعودية 1445

– 650 ريال للعمالة المنزلية لمدة سنة.

– 600 ريال لمدة عام للسائق الخاص.

– 600 ريال لمن يعمل بمؤسسة أو شركة داخل المملكة لمدة عام.

– 500 ريال للمرافقين للمقيمين داخل المملكة.

– 500 ريال لتجديد الإقامة لزوجة المقيم لمدة سنة.

– 500 ريال لزوجة العامل الزراعي وذلك لمدة سنة.