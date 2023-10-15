“منها فوري وكاش والرسائل النصية والبنوك”… كيفية التبرع لمساعدة “فلسطين” من مصر؟

تمر دولة فلسطين الشقيقة بحالة كبيرة من الاحتياج المادي والمعنوي والنفسي، وتشهد الدولة انقطاعاً كبيراً في كافة الموارد المعينة على الحياة، مثل الكهرباء والمياه والغاز والطعام وغيرها من عوامل الحياة الأساسية، التي تسببت بها دولة الاحتلال، وقد يبحث الأشخاص في الوطن العربي والإسلامي وعلى رأسهم الأشخاص المصريين، عن طريقة للتبرع بشكل آمن إلى الإخوة في فلسطين، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة التبرع إلى فلسطين من خلال المبادرات والبنوك المصرية.

صورة توضح منشور مبادرة حياة كريمة لمساعدة فلسطين - مصدر الصورة: صفحة المبادرة عبر منصة فيسبوك - تم التعديل بواسطة: محمد رضا - نجوم مصرية.

كيفية التبرع من مصر إلى فلسطين عبر حسابات البنوك المصرية؟

يمكن للأشخاص المصريين وغير المصريين من المقيمين على الأراضي المصرية، التبرع إلى الإخوة في فلسطين من خلال أحد البنوك التالية، وعبر الحسابات البنكية التالية حسب ما أعلنت مبادرة حياة كريمة، وتحت إشراف دولي مصري كامل:

يمكن التبرع من خلال البنك التجاري الدولي على الحساب الجاري 100058267915.

كما يمكن التبرع من خلال بنك مصر على رقم الحساب 1160001000018501.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التبرع من خلال البنك الأهلي على الحساب 1003171263956002025.

وأخيراً يمكن التبرع إلى فلسطين عبر البنك العربي الأفريقي الدولي من خلال رقم الحساب 1104533910020205.

وأصحاب الحسابات في بنك القاهرة، يمكنهم التبرع على حساب رقم 8384/501/30- IBAN: EG440004103000000305010008384.

ومتاح أيضاً التبرع عبر بنك‏ CIB، من خلال رقم الحساب 100035211157- ذو الكود التسويقي 911111.

كيفية التبرع من مصر إلى فلسطين من خلال طرق أخرى؟

وإضافة إلى ما سبق ذكره سابقاً، فيمكن أيضاً التبرع من مصر إلى فلسطين بطرق أخرى، وذلك عبر الرسائل النصية القصيرة أو عبر ماكينات فوري أو عن طريق الهلال الأحمر: