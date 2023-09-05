رابط وطريقة الدخول إلى منصة منظرة التعليمية في عُمان 2023/2024 eportal.moe.gov.om

يهتم الطلاب وأولياء الأمور في سلطنة عمان بـ منصة منظرة التعليمية، والتي تعتبر من المنصات التعليمية الهامة بالنسبة إلى الطلاب وخاصة من الصفوف من الأول إلى الرابع الابتدائي، حيث يحتاجها الطلاب بشكل شبه يومي وهذا لمتابعة الدروس الخاصة بهم ومذاكرة الدروس، وحل الأسئلة من بنك الأسئلة الموجود في المنصة، ومتابعة جداول الحصص، والعديد من الأشياء الأخرى التي نتعرف عليها معكم، فتابعوا لكافة التفاصيل.

وزارة التربية والتعليم العمانية تهنئ بمناسبة العام الدراسي الجديد، المصدر: حساب وزارة التربية والتعليم

ما هي المنصة

وقد أنشأت وزارة التربية والتعليم العمانية منصة منظرة للطلاب والطالبات من الصف الأول إلى الرابع بشكل أساسي، وهذا إلى جانب البوابة التعليمية الوطنية الخاصة ببقية الصفوف، حيث تعتبر منصة منظرة منصة تعليمية هامة تساعد الطلاب بشكل كبير.

ويأتي اسم المنصة “المنظرة” من الهوية الوطنية العمانية، ويمكن للطلاب من خلالها متابعة الدروس ومذاكرتها والحل عليها والعديد من المزايا الأخرى التي نتعرف عليها معكم في الفقرة القادمة.

المزايا الموجودة

وتم الإعلان عن العديد من المزايا لمنصة منظرة للتعليم وذلك بالنسبة إلى المعلمين أو الطلاب، ونوضحها لكم في النقاط التالية:

متابعة الدروس والأنشطة والاختبارات.

حضور صفوف افتراضية عبر كلاس روم.

إمكانية التواصل والتفاعيل والمحادثة بين المعلمين والطلاب.

متابعة الواجبات ووضع الدرجات بالنسبة إلى المعلمين.

إمكانية إرفاق ملفات الدروس المختلفة.

تحديد جداول ومواعيد الدروس من قبل المعلمين.

متابعة محتوى العام الأسبق الخاص بالمعلم، وذلك من مستودع المحتوى التعليمي.

حل الأسئلة من بنك الأسئلة مباشرة، ويضم حسب الموقع الرسمي أكثر من 200 ألف سؤال.

إنشاء مجموعات طلابية من خلال المنصة.

رابط الدخول إلى منصة منظرة التعليمية

ونتابع مع حضراتكم كيفية الدخول إلى نظام منظرة وهذا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها للصفوف الأول إلى الرابع بسلطنة عمان، حيث يقوم الطالب بمتابعة الخطوات التالية: