منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت ولولي الأمر

أطلقت وزارة التربية والتعليم السعودية منصة مدرستي من أجل مساعدة الطلاب على الوصول إلى المدرسة الافتراضية، بالإضافة إلى تمكن أولياء الأمور من متابعة كافة المقررات والواجبات الخاصة بأبنائهم بكل سهولة وبصورة إلكترونية بسيطة.

منصة مدرستي لمتابعة الدروس والواجبات الإلكترونية - موقع وزارة التعليم تويتر

كيفية التسجيل

الذهاب إلى منصة مدرستي من هنا.

سجل الدخول إلى المنصة عن طريق إيميل مايكروسوفت الذي تم الحصول عليه من المدرسة.

أدرج كلمة المرور في الحقل المخصص ثم انقر على أيقونة تسجيل دخول.

سيطلب منك الموقع المزيد من البيانات التي يجب تسجيلها كما هو مطلوب.

ستتمكَّن من الدخول بعد ذلك وستجد العديد من الخدمات انقر على الخدمة المرغوبة.

تسجيل الدخول في منصة مدرستي لولي الأمر

إذا كنت ولي أمر وترغب في تسجيل الدخول على منصة مدرستي، يمكنك ذلك بكل سهولة، كل ما عليك فعله تنفيذ الخطوات التالية:

الذهاب إلى تطبيق توكلنا.

انقر على أيقونة حسابي.

أدرج البيانات الخاصة بمنصة مدرستي.

ادخل بعد ذلك على أسماء الأبناء من المستخدمين.

اختر اسم المستخدم للطالب المرغوب تسجيله في المنصة.

اكتب كلمة المرور في الحقل المخصص.

انقر على أيقونة تسجيل دخول الطالب والمعلم.

اختر بعد ذلك الدخول عن طريق حساب مايكروسوفت أوفيس.

وفرت وزارة التربية والتعليم منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت حتى يتمكَّن الطلاب وأولياء الأمور من الاستفادة من خدمات المنصة بكل سهولة، بالإضافة إلى متابعة مستوى الطالب التعليمي والمقررات التي يحصل عليها بجانب الواجبات ودرجات الاختبارات.