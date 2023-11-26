منصة العمل الحر: بوابة النجاح للشباب السعودي، رابط استخراج وثيقة العمل

في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، أصبح العمل الحر خيارًا شائعًا لدى الشباب السعودي، وذلك لما يوفره من مرونة في العمل وتحقيق الاستقلالية المالية، حيث تلعب منصة العمل الحر التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دورًا مهمًا في دعم الشباب السعودي في ممارسة العمل الحر، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخِدْمَات والمزايا، ومن خلال موقعكم نجوم مصرية نذكر أهم ما تقدمه المنصة من خِدْمَات، وما تستقل به من مزايا لتحقيق رؤية المملكة لسنة 2030.

ما هي أهداف منصة العمل الحر؟

تسعى منصة العمل الحر إلى تحقيق عدد من الأهداف، والتي منها:

تشجيع العمل الحر وتوفير الفرص للراغبين في مزاولته. العمل على توعية المجتمع بمزايا العمل الحر وما يتيحه من فرص. تمكين المهتمين الذين يريدون ممارسة العمل الحر بالدعم والتوجيه. توفير دخل إضافي للأفراد والعمل على زيادة دخلهم. تعزيز الأمان والمصداقية في العمل الحر.

ما هي أهم مزايا منصة العمل الحر؟

تعمل منصة العمل الحر على تقديم عددًا من المزايا للمستفيدين، منها:

إصدار وثيقة العمل الحر، والتي تتيح للمستفيد مزاولة العمل الحر في الأنشطة المسموح بها. توفير حلول الدفع الرقمية للمستفيدين. فتح حساب بنكي للنشاط تقديم تمويل بطرق ميسرة للمستفيدين لممارسة أعمالهم. توفير دورات تدريبية وورش عمل للمستفيدين لتنمية مهاراتهم وخبراتهم.

ما هي وثيقة العمل الحر، وما الذي تقدمه من مزايا؟

وثيقة العمل الحر: هي وثيقة رسمية تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، توفر للأفراد سهولة التسجيل أنواع مختلفة من الأنشطة، وتسمح لهم بممارسة العمل بشكل مستقل في الأعمال التي أقرتها الوزارة.

المزايا التي تقدمها وزارة العمل، هي:

التسجيل القانوني بممارسة العمل الحر. إتاحة الفرصة للحصول على الحماية القانونية عند وقوع أي نزاعات. الاستفادة من الخِدْمَات التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمستفيدين، مثل: إصدار شهادات الخبرة، وفتح حساب بنكي مرتبط بالنشاط، وتقديم تمويل ميسر.

ما هي شروط الحصول على وثيقة العمل الحر؟

لكي يتمكن المستفيد من الحصول على وثيقة العمل الحر، يجب أن يستوفي الشروط التالية:

أن يكون سعودي الجنسية أو مقيمًا في المملكة العربية السُّعُودية. كما يشترط أن يتجاوز 21 سنة. حاصلًا على مؤهل علمي يتناسب مع النشاط الذي يرغب في مزاولته. لديه الخبرة العملية اللازمة للنشاط الذي يرغب فيه.

ويمكن للأفراد التقديم للحصول على وثيقة العمل الحر من خلال بوابة العمل الحر على الإنترنت.

ما هو المستقبل المتوقع للعمل الحر في السُّعُودية؟

من المتوقع أن يشهد العمل الحر في السُّعُودية نموًا كبيرًا في السنوات القادمة، وذلك لعدة أمور منها:

التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، ولا سيما المملكة لتحقيق رؤية 2030. زيادة الوعي بمفهوم العمل الحر، وما يقدمه من استقلالية. دعم الحكومة السُّعُودية للعمل الحر من خلال إطلاق برنامَج العمل الحر وتوفير مجموعة من الخِدْمَات والمزايا للمستفيدين، والتي منها: تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، تطوير المهارات والخبرات الفردية.

خطوات التسجيل في منصة العمل الحر، واستخراج وثيقة العمل

يمكنك التسجيل في منصة العمل الحر من خلال الخطوات التالية:

الدخول على محرك البحث جوجل وكتابة “منصة العمل الحر”.

اضغط إنشاء حساب.

قم بكتابة البيانات المطلوبة مثل: رَقَم الجوال، ورقم الهُوِيَّة، وكلمة المرور.

بعد الانتهاء من إدخال البيانات، ادخل الرمز المرسل، وأكد الحساب.

جاوب على الأسئلة المعروضة أمامك.

يطلب منك توثيق الحساب بإدخال بعض البيانات.

بعد توثيق الحساب اضغط التالي، لاستكمال البيانات.

الخطوة الأخيرة هي: استخراج وثيقة العمل.

يطلب منك في هذه الخطوة تحديد محل إقامتك، ورفع صورة لأخر مؤهل حصلت عليه.

اضغط حفظ.

تنتقل إلى صفحة يطلب منك تحديد المهنة.

اضغط إصدار الوثيقة.

بهذا تكون قمت بالتسجيل في المنصة وحصلت على وثيقة العمل، وسيتم الحصول عليها في اقرب وقت، كما يمكنك الحصول على 5 وثائق عمل.