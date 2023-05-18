منصة إحكام تسجيل الدخول الموحد برقم الهوية إلكترونياً ehkaam.sa

منصة إحكام هي منصة حكومية في المملكة العربية السعودية توفر خدمات إلكترونية للمواطنين في مجال العقارات من خلال منصة تسجيل الدخول الموحد باستخدام رقم الهوية، حيث يتيح هذا التسجيل الدخول إلى الخدمات الإلكترونية المقدمة من السلطات الحكومية في مجال العقارات، والتي تهدف إلى تسهيل حصول الأفراد على الخدمات الحكومية بشكل سريع ومريح دون الحاجة إلى زيارة مقرات الخدمات الحكومية.

منصة إحكام

منصة إحكام الرقمية تهدف إلى مساعدة المواطنين السعوديين الذين يملكون عقارات بوضع اليد أو من خلال الإحياء ولا يمتلكون صكوك الملكية، تتيح المنصة لهم تقديم طلبات للحصول على صكوك الملكية لعقاراتهم، عندما يحصل المواطن على صك الملكية، يكون لديه الحق في إجراء التصرفات القانونية في العقار، مثل البيع والإجارة والاستغلال، تضع المنصة شروطًا يجب توفرها للحصول على الخدمة، وإذا لم تتوافق الشروط مع المواطن، فلن يكون قادرًا على الحصول على صك الملكية لعقاره، يعمل التطبيق على تسهيل وتسريع عملية الحصول على صكوك الملكية للعقارات وتقديم الخدمات الحكومية ذات الصلة.

منصة إحكام تسجيل الدخول الموحد

يمكن للمستخدمين الولوج إلى منصة إحكام، حيث يتطلب تسجيل الدخول اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى صفحة تسجيل الدخول لمنصة إحكام.

إدخال رقم الهوية.

إدخال كلمة المرور.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

من خلال هذه الخطوات، يتم تأمين وصول المستخدم إلى المنصة للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة.

استعادة كلمة المرور منصة إحكام

يمكنك اتباع الخطوات التالية لاستعادة كلمة المرور على منصة إحكام:

الانتقال إلى صفحة تسجيل الدخول لمنصة إحكام.

انقر فوق “هل نسيت كلمة المرور”.

سيتم توجيهك إلى صفحة استعادة كلمة المرور.

أدخل رقم الهوية الخاص بك في المكان المخصص.

حدد وسيلة استعادة كلمة المرور التي تفضلها، سواء كانت عبر الجوال أو البريد الإلكتروني.

انقر على زر “إرسال” لإرسال طلب استعادة كلمة المرور.

ستتلقى رمز تحقق عبر الوسيلة التي اخترتها،

أدخل الرمز في المكان المخصص.

قم بإعادة تعيين كلمة المرور الجديدة وتأكيدها بما يتوافق مع القواعد المحددة.

بعد ذلك، يمكنك استخدام كلمة المرور الجديدة لتسجيل الدخول إلى حسابك على منصة إحكام.

طريقة التسجيل في منصة إحكام

يمكنك التسجيل في منصة إحكام عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة إحكام الإلكترونية.

انقر على رابط “تسجيل الدخول” في الصفحة الرئيسية.

اختر “إنشاء حساب”.

قم بتعبئة نموذج التسجيل بالمعلومات المطلوبة، مثل الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، وكلمة المرور.

قبل إنشاء الحساب، قم بالموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بمنصة إحكام.

انقر على زر “التحقق من البيانات” للتأكد من صحة المعلومات المقدمة.

اتبع التعليمات الإضافية لإكمال عملية التسجيل.

بعد إنشاء الحساب بنجاح، قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور.

املأ نموذج الطلب المتعلق بالعقار ومقدم الطلب بالبيانات المطلوبة.

قم بإرفاق المستندات المطلوبة.

أرسل الطلب وسيتم مراجعته واتخاذ القرار بشأنه خلال فترة زمنية محددة وهي ستين يوماً.

طرق التواصل مع منصة إحكام الرقمية

يمكنكم التواصل مع منصة إحكام الرقمية من خلال الوسائل التالية: