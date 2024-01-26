تتيح منصة إحسان العديد من الخدمات لمختلف المواطنين بالمملكة، وهناك بعض من الشروط الواجب توافرها للاستفادة من المنصة وخطوات للتسجيل، كونها أحد أبرز المنصات الهادفة لتقديم المساعدة والدعم لكل من يعاني من ظروف مالية أو اجتماعية بالمملكة، كما أنها تهدف للمبادرة بتوفير دعم مالي وتبرعات خلال المؤسسات والأفراد الراغبة بمساعدة الآخرين بالدولة.

منصة إحسان الخيرية.. اعرف كيفية التسجيل والشروط التي يجب توافرها

منصة إحسان الخيرية

إذا كنت ضمن الأفراد الراغبين بالتسجيل بمنصة إحسان والاستفادة من خدماتها قم بإنشاء حساب شخصي خلال اتباع بعض الخطوات السهلة السريعة، كما تتيح للمتبرعين التبرع مباشرة دون الحاجة لتسجيل دخول أو إنشاء حساب كونها من أبرز المنصات الخدمية التي توفر الوقت والجهد على المستخدمين وتهدف إلى ما يلي:

أصدرت جمع مساعدات مالية وعينية للفقراء كما تتيح لكافة الراغبين من مختلف أنحاء العالم التسجيل خلال المنصة الإلكترونية.

علاوة على ذلك توفير فرص لكافة الباحثين عن وظائف جديدة ومساعدة القطاع الغير ربحي.

زيادة ارتفاع الموارد الخاصة بالقطاع الغير ربحي والتعاون مع جهات حكومية مختلفة للعمل على تحسين قيم العمل الإنساني ما بين أفراد المجتمع.

كيفية التسجيل بالمنصة

ادخل مباشرة للموقع الإلكتروني منصة إحسان

انقر فوق زر تسجيل الدخول.

أدرج كافة البيانات المطلوبة بالشكل الصحيح و تتضمن البريد الإلكتروني، الاسم كاملاً، رمز التحقق البصري، رقم الجوال الخاص.

اضغط فوق أيقونة إنشاء حساب جديد وتأكيد الحساب خلال البريد الإلكتروني وإدراجه بخانة تسجيل الدخول.

انقر فوق زر إنشاء حساب والدخول لحسابك والاستفادة من كافة الخدمات المتوفرة.

شروط التسجيل في منصة إحسان

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للتسجيل بمنصة إحسان ومنها ما يلي: