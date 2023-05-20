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منصة أبشر توضح خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيا

مي أحمد عبد الوهاب

أشارت منصة أبشر الإلكترونية عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية، حيث تعمل تلك الخدمة على مساعدة الأفراد المقيمين من تقديم طلب بالتمديد باتباع بعض الخطوات البسيطة التي نستعرضها في السطور المقبلة، تابع للتفاصيل.

خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

طريقة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

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أتاحت الجهات المعنية إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيًا عبر منصة أبشر الإلكترونية باتباع التالي:

  • الدخول على رابط منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.
  • اختر من تبويب أفراد الأسرة أيقونة “خدمات”.
  • ثم حدد تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

التعريف بفرد أسرة إلكترونيا

في سياق آخر فقد قامت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بتوضيح كيفية التعريف بأفراد الأسرة لإصدار الهوية الوطنية، حيث من خلال الخدمة يتمكن المستفيد من التعريف عن أفراد أسرته سواء من ابن أو ابنة أو زوجة إلكترونيا بدون الاحتياج للذهاب معهم إلى أي من فرع مكاتب وكالة وزارة الداخلية بالأحوال المدنية للتمكن من إصدار بطاقة هوية وطنية.

على أن يتم التعريف بفرد الأسرة من خلال اتباع ما يلي:

  • التوجه لرابط منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.
  • اختر خدمات من تبويب أفراد الأسرة.
  • ثم حدد التعريف بفرد أسرة.

تفعيل حساب أبشر

وقد أشارت الجوازات السعودية  إلى ضرورة تسجيل وتفعيل الحساب الشخصي في منصة أبشر للاستفادة من كافة خدمات الجوازات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة أبشر، وقد أوضحت أن طريقة تفعيل الحساب تكون عبر الطرق التالية:

  • أجهزة الخدمة الذاتية.
  • الحساب البنكي.
  • زيارة أي من فروع المديرية العامة للجوازات.
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مي أحمد عبد الوهاب

كاتبة مقالات بحثية وإخبارية، أعمل في مجال الكتابة منذ عام 2011 حتى الآن، مهندسة ميكانيكا وأحب القراءة والرسم وبرامج الكمبيوتر والتطبيقات.

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