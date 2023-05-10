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منصة أبشر تتيح خدمة اسقاط المركبة .. تعرف على الخطوات والسعر بالتفصيل

مختار القادوم

تقدم منصة أبشر أو بوابة النفاذ الوطني الموحد التابعة لوزارة الداخلية السعودية، تفاصيل خدمة إسقاط المركبة التالفة أو المُهملة بدون دفع غرامات، ومن أبرز المزايا التي تقدمها هذه الخدمة، هو إسقاط المركبات التالفة بدون الحاجة للعودة إلى أي جهة حكومية، وإسقاط السيارة من السجلات الرسمية من خلال الرمز التأكيدي. 

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خدمة اسقاط المركبة

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إذا كنت مقيم أو مواطن يحمل الجنسية السعودية وتعيش في داخل حدود المملكة، ولديك سيارة تالفة أو قديمة، فقد أتاحت منصة أبشر خدمة إسقاط تلك السيارة من نظام المرور الرسمي، بدون الوقوع في المعوقات التي تتعلق بالرسوم الخاصة بإسقاط المركبة من اسمهم، ما يجعل البعض يضطر لإهمال هذا الإجراء وهدم اتخاذه، ولكن بالقرار الجديد أصبح من السهل عليك إسقاط المركبة إلكترونيا ومجانًا، وبيع السيارة بعد ذلك في أي من مراكز التشليح. 

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شروط إسقاط المركبات 

لإسقاط المركبة من خلال منصة أبشر يتعين عليك أن تخضع لبعض الشروط التي حددتها إدارة المرور السعودية، وتتمثل في الآتي:

  • سداد الغرامة النقدية والرسوم المتراكمة على السيارة في حال تواجدها.
  • يجب أن يكون صاحب المركبة على قيد الحياة.
  • سريان صلاحية رخصة القيادة للسيارة التي يتم إسقاطها.
  • لا يجب أن يتواجد بالفعل طلب إسقاط تحت التنفيذ لنفس المركبة
  • تسليم لوحات المركبة خلال 5 أيام من تاريخ بيعها، وهو شرط رئيسي على صاحب المراكز المعتمدة لبيع المركبات المُلغاة. 
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خطوات التأكد من إسقاط المركبة عبر أبشر 

لتتأكد من إسقاط مركبتك عبر منصة أبشر عليك اتباع هذه الخطوات دون نقصان:

  • الدخول على الموقع الرسمي لمنصة أبشر من هنـــــا.
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  • اختر خدمة “إسقاط السيارة القديمة”.
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  • حدد المكان الذي تتبعه حتى تظهر أمامك مراكز الإسقاط المُعتمدة في محيط سكنك.
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  • توجه إلى أقرب مركز معتمد يظهر أمامك واعطاء ممثل المركز رمز التحقق المستلم.
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  • بعد إرسال الطلب سيتم العمل على تسليم السيارة ولوحتها، وإرسال الرمز التأكيدي على جوالك.
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هل يمكن إسقاط السيارة دون رسوم؟ 

نعم، من خلال زيارة منصة أبشر الإلكترونية وتحديد خيار تشليح مركبة بعد تسجيل الدخول على الموقع وتحديد أقرب محافظة وموقع لك وتحديد موعد إسقاط المركبة الذي يناسبك.

كم سعر اسقاط المركبات؟ 

يبلغ سعر إسقاط المركبات حوالي 550 ريال فقط.

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كيف اطلع ورقة تشليح؟ 

يمكنك إصدار ورقة التشليح من خلال مراجعة أقرب قسم رخص سير لتسليم اللوحات ورخصة السيارة القديمة.

خدمة اسقاط المركبة واحدة من أهم وأبرز الخدمات التي تتيحها إدارة المرور في المملكة العربية السعودية، والتي يمكنك من خلاله كصاحب سيارة تالفة أو مُهملة لبيع المركبة، من خلال بوابة أبشر الرسمية لخدمات الأفراد.

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مختار القادوم

كاتب ومدون مصري في أكثر من موقع عربي ومصري، حاصل على ليسانس آداب وتربية قسم لغة عربية جامعة الأزهر، أعمل معلم لغة عربية، هواياتي الأساسية هي القراءة والاطلاع، وكتابة القصة القصيرة.

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