منح دراسية لا تحتاج شهادة لغة: إليك أفضل 5 منح بدون شهادة لغة 2024

تُعد المنحة الدراسية فرصة رائعة للطلاب الدوليين للدراسة في الخارج دون الحاجة إلى دفع الرسوم الدراسية أو تكاليف المعيشة، ومع ذلك، تتطلب العديد من المنح الدراسية اختبارات اللغة، مثل IELTS أو TOEFL، مما قد يمثل عقبة أمام الطلاب الذين لا يتحدثون اللغة الإنجليزية بطلاقة.

قبعة تخرج موضوعة على كتب لصورة معبرة عن المنح الدراسية المجانية

ونحن في هذا المقال من نجوم مصرية سنطلعكم على أفضل 5 منح دراسية بدون شهادة لغة، وسنقدم بعض النصائح حول كيفية التقدم لها.

ما هي المنح الدراسة التي لا تحتاج شهادة لغة

في الواقع يوجد العديد من المنح الدراسية التي لا تحتاج شهادة لغة إنجليزية إلا أن البعض منها قد لا يتناسب مع الكثير من الطلاب؛ نظرًا لأنها قد تطلب منك تسديد جزء من مصاريف المنحة بعد التخرج والعمل في حالة الدراسات العليا مثل منحة البنك الإسلامي للتنمية، والآخر قد يتطلب أن يتم ترشيح الطالب من قبل بلده مثل منحة الحكومة المجرية، لكن المنح التالية لا تتطلب أيًا من ذلك، وإليكم أفضل 5 منح دراسية بدون شهادة لغة 2024:

منحة الحكومة الكورية (Global Korea Scholarship) منحة الحكومة اليابانية (Monbukagakusho Scholarship) منحة الحكومة الصينية (CSC Scholarship) منحة الحكومة الروسية (Government of Russia Scholarship) منحة الحكومة التركية (Türkiye Bursları)

⏰Uluslararası Öğrenci Staj Programı başvuruları için son gün! 🙋Kimler Başvurabilir: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri, Konya ve Sakarya’da eğitim alan Türkiye Burslusu öğrenciler. 🖱️Başvuru: https://t.co/cxtHDb9vqb ℹ️Bilgi: staj@turkiyeburslari.gov.tr pic.twitter.com/paD14aZ44i — Türkiye Scholarships (@TurkiyeBurslari) November 12, 2023

منح دراسية بدون شهادة لغة 2024