منح دراسية لا تحتاج شهادة لغة: إليك أفضل 5 منح بدون شهادة لغة 2024
تُعد المنحة الدراسية فرصة رائعة للطلاب الدوليين للدراسة في الخارج دون الحاجة إلى دفع الرسوم الدراسية أو تكاليف المعيشة، ومع ذلك، تتطلب العديد من المنح الدراسية اختبارات اللغة، مثل IELTS أو TOEFL، مما قد يمثل عقبة أمام الطلاب الذين لا يتحدثون اللغة الإنجليزية بطلاقة.
ونحن في هذا المقال من نجوم مصرية سنطلعكم على أفضل 5 منح دراسية بدون شهادة لغة، وسنقدم بعض النصائح حول كيفية التقدم لها.
ما هي المنح الدراسة التي لا تحتاج شهادة لغة
في الواقع يوجد العديد من المنح الدراسية التي لا تحتاج شهادة لغة إنجليزية إلا أن البعض منها قد لا يتناسب مع الكثير من الطلاب؛ نظرًا لأنها قد تطلب منك تسديد جزء من مصاريف المنحة بعد التخرج والعمل في حالة الدراسات العليا مثل منحة البنك الإسلامي للتنمية، والآخر قد يتطلب أن يتم ترشيح الطالب من قبل بلده مثل منحة الحكومة المجرية، لكن المنح التالية لا تتطلب أيًا من ذلك، وإليكم أفضل 5 منح دراسية بدون شهادة لغة 2024:
- منحة الحكومة الكورية (Global Korea Scholarship)
- منحة الحكومة اليابانية (Monbukagakusho Scholarship)
- منحة الحكومة الصينية (CSC Scholarship)
- منحة الحكومة الروسية (Government of Russia Scholarship)
- منحة الحكومة التركية (Türkiye Bursları)
⏰Uluslararası Öğrenci Staj Programı başvuruları için son gün!
🙋Kimler Başvurabilir: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri, Konya ve Sakarya’da eğitim alan Türkiye Burslusu öğrenciler.
🖱️Başvuru: https://t.co/cxtHDb9vqb
ℹ️Bilgi: staj@turkiyeburslari.gov.tr pic.twitter.com/paD14aZ44i
— Türkiye Scholarships (@TurkiyeBurslari) November 12, 2023
منح دراسية بدون شهادة لغة 2024
والآن سنتطرق بالحديث عن تفاصيل مجموعة من المنح الدراسية التي لا تحتاج شهادة لغة والتي ذكرناها من قبل، كما سنطلعكم على روابط التقديم لهذه المنح.
-
منحة الحكومة التركية
تعتبر من أفضل المنح الدراسية الممولة بالكامل والتي لا تطلب تقديم شهادة التويفل أو الأيلتس أثناء عملية التقديم، لأن معظم البرامج الدراسية فيها تقدم باللغة التركية ويحصل جميع الطلاب المقبولين على فرصة تعلم اللغة التركية لمدة عام كامل قبل بدء البرنامج الدراسي.
تفتح المنحة أبوابها كل عام أمام الطلاب لتقديم طلبات القبول في شهر يناير ويتم التقديم من خلال الموقع الرسمي للمنحة التركية.
-
المنحة الحكومية الصينية
تتيح للطلاب الدوليين الدراسة في الصين بدون شهادة التويفل أو الأيلتس، إذا اختاروا الدراسة باللغة الصينية، الطلاب المقبولين يحصلون على فرصة تعلم اللغة الصينية لمدة عام قبل بدء البرنامج الدراسي، يمكن التقديم على المنحة من خلال الموقع الرسمي للمنحة الصينية.
-
المنحة الحكومية اليابانية
تقدم الحكومة اليابانية للطلاب الدوليين فرصة الدراسة في اليابان بدون شهادة لغة، إذا اختاروا الدراسة باللغة اليابانية، الطلاب المقبولين يحصلون على فرصة تعلم اللغة اليابانية لمدة عام قبل بدء البرنامج الدراسي، يمكنك زيارة الموقع الرسمي للمنحة اليابانية لمعرفة الأوراق المطلوبة وملء طلب التقديم.
كيفية التقديم على هذه المنح
يمكنك التقديم على المنح الدراسية التي لا تحتاج شهادة لغة باتباع الخطوات التالية:
- اختر المنحة الدراسية التي تناسبك من القائمة أعلاه واضغط على الرابط الرسمي للمنحة.
- قم بالاطلاع على متطلبات القبول في المنحة للتأكد من استيفاؤك لجميع المتطلبات.
- ثم املأ استمارة الطلب على الموقع الرسمي للمنحة وارفق الوثائق المطلوبة.
- انتظر قرار القبول من الجهة المانحة وتابع حالة طلبك عبر البريد الإلكتروني.
- في حالة القبول الأولي سيتم التواصل معك من أجل عمل مقابلة شخصية.
- وإذا حصلت على القبول النهائي ستساعدك إدارة المنحة في الحصول على تأشيرة دراسية من السفارة التابع لها المنحة في بلدك.