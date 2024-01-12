منحة دراسية مجانية في قطر في جامعة حمد بن خليفة 2024

تعتبر منحة جامعة حمد بن خليفة واحدة من أفضل المنح الدراسية في دولة قطر كما أن هذه المنحة ممولة بالكامل وتضم راتب شهري وإقامة ورسوم الدراسة وتذاكر السفر كذلك، ومن خلال منصة «منح حول العالم» المنصة العالمية تصنف هذه المنحة كواحدة من أهم المنح التي تدعمها مؤسسة قطر.

الصورة من موقع اليوتيوب

المستندات المطلوبة

هناك العديد من الأوراق والمستندات الواجب توافرها للحصول على منحة دراسية مجانية في جامعة حمد بن خليفة ومنها ما يلي:

يجب إحضار استمارة التقديم.

الدرجات الأكاديمية

إحضار بيان الرغبة الشخصية

إحضار خطابات التوصية

إحضار ملف السيرة الذاتية الخاص بك.

كما يشترط إحضار وثيقة إثبات الهوية.

كيفية التقديم على المنحة الدراسية

هناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على فرصة المنحة الدراسية المجانية في دولة قطر ومنها ما يلي:

أولاً قم بالدخول على رابط التقديم للتقديم مجانًا لمنحة جامعة حمد بن خليفة في قطر.

وبعد ذلك يجب على المتقدم توفير كافة شروط القبول.

يجب على المتقدم أن يطلع على كافة شروط القبول في التخصص الذي يرغب في التقديم عليه.

ثم بعد ذلك قم بإعداد الملفات المطلوبة وحفظها بصيغة PDF.

ثم قم بكتابة خطاب النية.

ثم قم بإعداد ملف السيرة الذاتية الخاص بك.

وبعد ذلك قم بإنشاء حساب في بوابة القبول الإلكترونية لجامعة حمد بن خليفة القطرية.

وفي النهاية قم بتقديم طلب للحصول على مقعد دراسي في الجامعة.

التخصصات المتاحة للبكالوريوس والماجستير

ومن خلال هذا المقال سنتعرف معاً على كافة تخصصات البكالوريوس والماجستير المتاحة في جامعة حمد بن خليفة: