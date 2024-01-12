منحة دراسية مجانية في جامعة قطر 2024

يتساءل الكثير من الأشخاص عن كيفية التسجيل والقبول في جامعة قطر، وذلك بسبب سهولة التقديم على طلب للدراسة بها كما تضم جامعة قطر أكثر من 52 جنسية مختلفة حول العالم كما أن غالبيّتهم من المواطنين القطريين، كما تشكل النساء نحو 64٪ من إجمالي عدد الطلاب فيها، حيث تتيح لهم الجامعة مجموعة من الفصول الدراسية والمرافق الخاصة بهن.

الصورة من موقع خليجي

شروط القبول

هناك العديد من الشروط الواجب توافرها للحصول على فرصة الدراسة في جامعة قطر، كما تختلف شروط القبول في الجامعة حسب نوع طلب التقديم و سنتعرف معاً شروط القبول في الأسطر التالية:

يشترط تقديم شهادة الثانوية العامة بنظام (GPA) ما يعادل 2,00 من 4,00

يشترط أن يكون المتقدم ناجحاً في 6 مقررات دراسية مختلفة بما فيها مقرر علمي واحد كحد أدنى ومقرر رياضيات واحد ومقرر لغة انجليزية خلال السنة ما قبل النهائية أو النهائية.

على المتقدم للجامعات أن يقدموا نتائج الامتحانات القياسية (TOEFL, IELTS, SAT, ACT) والتي تتطلب اجتياز البرنامج التأسيسي ويجب تسليمها لمركز اختبارات جامعة قطر وءلك من أجل الإعفاء من متطلبات البرنامج التأسيسي .

يجب على المتقدم للدراسة الحصول على الإقامة في قطر.

على المتقدم ملء واستكمال طلب تأشيرة الطالب الدولي المستجد الإلكتروني بالإضافة إلى رفع المستندات المطلوبة خلال نفس فترة التقديم للقبول في جامعة قطر

خطوات التسجيل في الجامعة

هناك العديد من الخطوات والإجراءات اللازمة اتباعها للحصول على فرصة الدراسة في دولة قطر ومنها ما يلي:

أولاً قم بإنشاء حساب جديد بكلمة مرور واسم مستخدم ثم قم بحفظ كلمة المرور في مكان آمن.

ثم بعد ذلك قم بملء طلب القبول الإلكتروني.

ثم قم بتحميل النسخة الإلكترونية للبطاقة الشخصية سارية المفعول والصورة الشخصية كما يجب إحضار نسخة عن جواز السفر لغير القطريين من خلال الطلب الإلكتروني للقبول قبل الموعد النهائي.