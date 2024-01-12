منحة دراسية مجانية في جامعة الإمارات العربية المتحدة 2024
تهدف جامعة الإمارات إلى تحقيق مكانة بحثية لطلاب البكالوريوس كما تسعى مع شركائها في الصناعة لتوفير حلول بحثية للتحديات التي تواجهها الدولة والمنطقة والعالم، وللجامعة البحثية أهمية استراتيجية كبيرة والتي تقوم بتطوير المعرفة في كافة المجالات الحرجة التي تتراوح من موارد المياه إلى علاجات السرطان كما تحتل جامعة الإمارات العربية 7 على الوطن العربي والمرتبة 284 عالمياً.
شروط منحة جامعة الإمارات
هناك العديد من الشروط الواجب توافرها للحصول على منحة دراسية لجامعة الإمارات ومنها ما يلي:
- لابد أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية.
- ولكي تتمكن من الحصول على المنحة من اللازم ألا يقل معدل نجاحك عن 97٪ على الأقل للحصول على المنحة الكاملة وتسمى هنا بمنحة التفوق.
- يشترط أن يكون لديك شهادة لغة إنجليزية إذا كنت تريد دراسة أي تخصص مرتبط باللغة الإنجليزية.
- يجب ألا تقل درجة المتقدم في الرياضيات عن 680 أو أكثر بإختبار السات الدولي SAT أو لا تقل عن 1500 في الرياضيات أو ما يعادلها ، لجميع الكليات ماعدا كلية الحقوق ، والمسار الأدبي في كلية التربية ، برامج كلية اللغة العربية في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ، وكذلك كلية إدارة الأعمال والاقتصاد.
- أن يحصل على 1350 في اختبار EmSAT أو ما يعادلها للطلاب المقبولين في المسار الأدبي لكلية التربية، وكلية الحقوق، وبرامج اللغة العربية في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، كما أن الاختبار يكون في الجامعة لاحقاً لمن هو خارج الإمارات.
شروط القبول في كليات الجامعة
لكل جامعة العديد من الشروط والتي سنتعرف عليها معانا ومن تلك الشروط ما يلي:
- في الجامعات الطبية يقتصر القبول على درجة البكالوريوس وذلك على مواطني دولة الإمارات وأبناء المواطنات فقط.
- كما تتيح للطلاب الأجانب فرصة للتسجيل في كل التخصصات الدراسية الباقية.
- يشترط على المتقدم الذي ليس لديه درجة اختبار EmSAT اجتياز اختبار تحديد المستوى الجامعي.
- التخصصات الدراسية لها شروطها بحسب كل كلية ومنها، يشترط الحصول على تمديد منحة جامعة الإمارات للسنوات المقبلة لذلك يجب أن يحصل الطالب على معدل تراكمي جيد جداً أثناء الدراسة في جامعة الإمارات، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكمل ما لا يقل عن (15) ساعة معتمدة فأكثر في كل فصل دراسي خلال فترة دراسته الجامعية.