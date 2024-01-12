منحة دراسية مجانية في جامعة الإمارات العربية المتحدة 2024

تهدف جامعة الإمارات إلى تحقيق مكانة بحثية لطلاب البكالوريوس كما تسعى مع شركائها في الصناعة لتوفير حلول بحثية للتحديات التي تواجهها الدولة والمنطقة والعالم، وللجامعة البحثية أهمية استراتيجية كبيرة والتي تقوم بتطوير المعرفة في كافة المجالات الحرجة التي تتراوح من موارد المياه إلى علاجات السرطان كما تحتل جامعة الإمارات العربية 7 على الوطن العربي والمرتبة 284 عالمياً.

الصورة من موقع مغترب

شروط منحة جامعة الإمارات

هناك العديد من الشروط الواجب توافرها للحصول على منحة دراسية لجامعة الإمارات ومنها ما يلي:

لابد أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية.

ولكي تتمكن من الحصول على المنحة من اللازم ألا يقل معدل نجاحك عن 97٪ على الأقل للحصول على المنحة الكاملة وتسمى هنا بمنحة التفوق.

يشترط أن يكون لديك شهادة لغة إنجليزية إذا كنت تريد دراسة أي تخصص مرتبط باللغة الإنجليزية.

يجب ألا تقل درجة المتقدم في الرياضيات عن 680 أو أكثر بإختبار السات الدولي SAT أو لا تقل عن 1500 في الرياضيات أو ما يعادلها ، لجميع الكليات ماعدا كلية الحقوق ، والمسار الأدبي في كلية التربية ، برامج كلية اللغة العربية في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ، وكذلك كلية إدارة الأعمال والاقتصاد.

أن يحصل على 1350 في اختبار EmSAT أو ما يعادلها للطلاب المقبولين في المسار الأدبي لكلية التربية، وكلية الحقوق، وبرامج اللغة العربية في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، كما أن الاختبار يكون في الجامعة لاحقاً لمن هو خارج الإمارات.

شروط القبول في كليات الجامعة

لكل جامعة العديد من الشروط والتي سنتعرف عليها معانا ومن تلك الشروط ما يلي: