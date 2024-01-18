منحة جامعة زايد للوافدين 2024…منحة ممولة بالكامل في الإمارات

تعتبر جامعة زايد واحدة من أهم الجامعات الرائدة في دولة الإمارات، والتي تقوم هذه الجامعة بتقديم مجموعة متنوعة من المنح الدراسية لكل من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والوافدين.

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شروط منح جامعة زايد للوافدين

هناك العديد من الشروط الواجب توافرها للحصول على منحة جامعة زايد للوافدين ومن أهمها ما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم مستوفي لكافة شروط القبول العامة لجامعة زايد ومن ضمنها شهادة الثانوية العامة أو ما يكافئها بالإضافة إلى تلبية أي متطلبات محددة أخرى للبرنامج الذي تتقدم إليه مثل الحد الأدنى من المعدل التراكمي أو درجات الاختبار.

كما يجب على المتقدم تقديم ملف المستندات المطلوبة ومنها خطابات التوصية والنصوص إلى جانب البيان الشخصي.

كما يشترط على المتقدم توفير كافة المتطلبات الإضافية التي تحتاج إليها للتقديم على المنحة ومنها إظهار الحاجة المالية للمتقدم بالإضافة إلى وجود مجال معين من الاهتمام البحثي، أو إظهار إمكانات القيادة.

التسجيل في منح جامعة زايد للوافدين

هناك العديد من الخطوات الواجب اتباعها للحصول على منحة جامعة زايد ومنها ما يلي:

تقدم جامعة زايد العديد من المنح لذلك قم باختيار المنح الدراسية التي ترغب في دراستها أي المنحة التي تناسب احتياجاتك وأهدافك.

ثم بعد ذلك قم بالتأكد من متطلبات الأهلية للمنحة الدراسية التي تهتم بها ومن ضمنها الحصول على دبلوم المدرسة الثانوية أو ما يعادلها أو درجة البكالوريوس، مع إثبات الحالة المادية، إلى جانب تلبية متطلبات المعدل التراكمي، بالإضافة إلى إثبات الحالة المالية.

ثم بعد ذلك قم بتجمع كافة المستندات المطلوبة وتتضمن البيان الشخصي والنصوص وخطابات التوصية.

ثم قم بزيارة موقع جامعة زايد مع إكمال نموذج طلب المنحة من خلال الإنترنت، ثم قم باتباع التعليمات بحرص ثم قم بتقديم كافة المعلومات المطلوبة.

قم بإرسال نموذج الطلب المكتمل وكافة المستندات المطلوبة بحلول الموعد النهائي المحدد على موقع جامعة زايد.

الأوراق المطلوبة للتسجيل

هناك العديد من المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على منحة جامعة زايد للوافدين ومنها ما يلي: