منحة جامعة خليفة للدراسات العليا 2024…منحة مجانية في الإمارات

تعد منحة جامعة خليفة من المنحات الممولة بالكامل لطلاب الماجستير والدكتوراه في دولة الإمارات، وتعتبر من أشهر الجامعات في الإمارات والتي تقدم الكثير من التصنيفات في كافة المجالات كما تقوم بتقديم مجموعة واسعة من التخصصات الأكاديمية للطلاب الوطنيين والدوليين في مختلف أنحاء العالم، والتي تقوم بتغطية كافة نفقات المنحة الدراسة في دولة الإمارات.

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مميزات منحة جامعة خليفة

تعتبر جامعة خليفة واحدة من أفضل الجامعات في الإمارات والتي تقدم منحًا دراسية مجانية للطلاب الدوليين في أبو ظبي، كما تقوم بتغطية كافة النفقات التعليمية الضرورية والنفقات الشهرية ومن أهم مميزاتها ما يلي:

تغطية كاملة للنفقات والرسوم الدراسية .

تدعم الطلاب لحضور المؤتمرات البحثية الدولية .

تمنح الطلاب التأمين الطبي بموجب تأشيرة جامعة خليفة

تمنح الطلاب الراتب الشهري الإرشادي لمنحة GRTA الدراسية.

تمنح طلاب الماجستير حوالي 8000 درهم إماراتي.

أما بالنسبة لطلاب الدكتوراه : 10،000 درهم إماراتي.

الأوراق المطلوبة

هناك العديد من الأوراق والمستندات التي من الواجب توافرها للحصول على المنحة الدراسية المجانية في الإمارات المتحدة ومنها ما يلي:

على المتقدم للمنحة إحضار صورة الهوية الوطنية أو صورة من جواز السفر.

صورة من سجل الدرجات الأكاديمية بالإضافة إلى CV.

إحضار بيان الغرض

خطاب توصية

خطاب الحافز

نسخة عن العلامات المدرسية والجامعية.

إحضار شهادات التدريب في حالة وجودها.

شروط الماجستير

هناك العديد من الشروط الواجب توافرها للحصول على المنحة الدراسية المجانية ومنها ما يلي:

إكمال درجة البكالوريوس في تخصصك.

على المتقدم إحضار شهادة إتقان اللغة الإنجليزية.

إحضار ما لا يقل عن توصيتين.

إحضار بيان الغرض (500-1000 كلمة).

بعد إرسال طلب التقديم مصدقاً بالحقائق والوثائق المطلوبة بشكل كامل

استكمال طلب التقديم للمنحة بشكل كامل في المواعيد المحددة

شرط الحصول على مؤهل أكاديمي معترف به.

لديك الحافز والدافع المناسب للتقديم

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