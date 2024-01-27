منحة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 2024

تعد جامعة الملك فهد من أهم وأشهر الجامعات في المملكة العربية السعودية، والتي تقدم منح مجانية في مجال البترول والمعادن لغير السعوديين وتقوم بتوفير الدراسة لكل من درجات الدكتوراه والماجستير والزمالات.

الصورة من موقع oppgate

كما يتم إجراء العديد من البحوث الأصلية في مجالات العلوم والهندسة والأعمال، وتعتبر جامعة الملك فهد واحدة من أهم المؤسسات الرائدة في العلوم والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، كما أنها أول جامعة عربية في عدد براءات الاختراع.

مميزات الدراسة في جامعة الملك فهد

للدراسة في جامعة الملك فهد العديد من المميزات ومنها:

تعمل على تشجع الأفكار الإبداعية للطلاب وتحفيزهم على ذلك.

حسن معاملة الطلاب والموظفين.

لها دور قيادي لتحفيز المهنيين والمسؤولين.

تُلزم العاملين والطلاب باتباع سلوك منضبط ويتم التفاعل بشكل احترافي.

تمويل منحة جامعة الملك فهد

تقوم الجامعة بتحمل تكاليف رسوم الطلاب كما يلي:

تقوم بإعفاء الطلاب من سداد رسوم الدراسة الجامعية السنوية.

كما تتحمل تكاليف السفر بالإضافة إلى تأمين السكن كذلك.

إلى جانب سداد تكاليف فيزا الدراسية إلى السعودية كذلك.

تعطي للطلاب راتب شهري لتغطية نفقات المعيشة.

كما تعمل على تقديم العديد من مزايا التدريب والبحث مع شركاء الجامعة.

شروط القبول في جامعة الملك فهد

هناك العديد من الشروط الواجب توافرها للحصول على فرصة الدراسة في جامعة الملك فهد ومنها ما يلي: