منحة جامعة الملك عبدالعزيز ممولة بالكامل في المملكة العربية السعودية 2024

تعد منحة جامعة الملك عبدالعزيز هي واحدة من أهم وأكبر المنح الدراسية في الجامعات الحكومية الكبرى التي تقدمها المملكة العربية السعودية في مدينة جدة، كما أن التسجيل على تلك المنحة مجاني تماماً من خلال الانترنت عبر رابط التسجيل في موقع الجامعة، وذلك من خلال إرسال الطلب الذي سوف نشرح لكم كيف تقوم بملئه حالياً، كما يتميز الحرم الجامعي بتوفر الكثير من المرافقات الحديثة والثقافية والرياضية والتي تساعد على إتاحة بيئة تعليمية متميزة للطلاب.

الصورة من اليوتيوب

متطلبات القبول في المنحة الدراسية

هناك العديد من الأوراق والمتطلبات اللازمة للحصول على القبول في المنح الدراسية ومنها:

على المتقدم إحضار نموذج طلب القبول المكتمل.

نسخة عن جواز سفر سارية المفعول.

صور شخصية حديثة قابلة للمواصفات المطلوبة.

التأكد من إحضار السجل الأكاديمي الرسمي للدراسة الثانوية في حالة كان خريج ثانوي عام أو في حالة التخرج من جامعة يجب إحضار السجل الأكاديمي الخاصة بها.

شرط أساسي إثبات إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOEFL) إذا كانت مطلوبة.

يجب إحضار خطاب توصية وCV.

في حالة وجود اختبارات قياس يجب إحضار النتائج.

يجب إحضار شهادات التفوق الأكاديمي في حالة وجودها.

إثبات السداد لرسوم التقديم.

شروط المنح الداخلية

هناك العديد من الشروط الواجب توافرها للحصول على المنح الدراسية الداخلية في جامعة الملك عبدالعزيز ومنها:

التأكد صحة المتقدم.

ألا يتعدى عمر المتقدم عن 25 عام للبكالوريوس.

أما بالنسبة للماجستير فيجب ألا يتجاوزعمر المتقدم عن 30 عام.

أما في حالة الدكتوراه فيجب ألا يتعدى عمر المتقدم عن 35 عام.

حسن السيرة والسلوك.

يجب أن يتعهد الطالب بالالتزام بالأنظمة والقوانين واللوائح.