منحة جامعة الملك سعود 2024…منحة ممولة بالكامل في السعودية

تعتبر منحة جامعة الملك سعود من أهم المنح الممولة بالكامل لغير السعوديين في المملكة العربية السعودية كما يتمكن الطلاب المتقدمين للمنحة من الحصول على درجة البكالوريوس، لذلك تعتبر جامعة الملك سعود واحدة من أفضل الجامعات على مستوى العالم العربي باعتبارها أول جامعة في المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض.

شروط القبول

هناك العديد من الشروط اللازمة للتسجيل في منحة الملك سعود 2024 للطلاب غير السعوديين ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم للمنحة حاصلًا على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن يكون تقديره العام في الثانوية العامة لا يقل عن جيد جدًا.

شرط أساسي ألا يكون المتقدم قد حصل على برنامج مشابه آخر داخل مؤسسات المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون الطالب مجتازاً الفحص الطبي.

ألا يتعدى عمر المتقدم للمنحة عن 25 سنة، وألا يقل عن 17 عامًا.

أما بالنسبة للمتقدمات الإناث، يُشترط وجود إقامة لأحد أفراد الأسرة المقربين داخل المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يكون المتقدم مفصولًا من إحدى مؤسسات التعليم بالمملكة.

كيفية التسجيل

هناك العديد من الإجراءات والخطوات الواجب اتباعها للحصول على المنحة وهي: