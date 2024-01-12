منحة جامعة الملك سعود 2024…منحة ممولة بالكامل في السعودية
تعتبر منحة جامعة الملك سعود من أهم المنح الممولة بالكامل لغير السعوديين في المملكة العربية السعودية كما يتمكن الطلاب المتقدمين للمنحة من الحصول على درجة البكالوريوس، لذلك تعتبر جامعة الملك سعود واحدة من أفضل الجامعات على مستوى العالم العربي باعتبارها أول جامعة في المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض.
شروط القبول
هناك العديد من الشروط اللازمة للتسجيل في منحة الملك سعود 2024 للطلاب غير السعوديين ومن هذه الشروط ما يلي:
- يجب أن يكون المتقدم للمنحة حاصلًا على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- أن يكون تقديره العام في الثانوية العامة لا يقل عن جيد جدًا.
- شرط أساسي ألا يكون المتقدم قد حصل على برنامج مشابه آخر داخل مؤسسات المملكة العربية السعودية.
- يجب أن يكون الطالب مجتازاً الفحص الطبي.
- ألا يتعدى عمر المتقدم للمنحة عن 25 سنة، وألا يقل عن 17 عامًا.
- أما بالنسبة للمتقدمات الإناث، يُشترط وجود إقامة لأحد أفراد الأسرة المقربين داخل المملكة العربية السعودية.
- يجب ألا يكون المتقدم مفصولًا من إحدى مؤسسات التعليم بالمملكة.
كيفية التسجيل
هناك العديد من الإجراءات والخطوات الواجب اتباعها للحصول على المنحة وهي:
- أولا قم بالانتقال إلى موقع جامعة الملك سعود.
- ثم قم باختيار تبويب تسجيل جديد.
- ثم بعد ذلك قم باللوجوج إلى استمارة التقديم، ومن ثم قم بملء كافة البيانات بحرص.
- ثم قم بإسناد البيانات المطلوبة والتي تضم “صورة الشهادة، صورة الهوية الشخصية، صورة المؤهل العلمي، صورة شهادة الميلاد، صورة السجل الأكاديمي، شهادة حسن السير والسلوك، صورة هوية المحرم بالنسبة للفتيات”.
- ثم قم بالتأكد من كافة البيانات المدخلة قبل الضغط على تسليم الاستمارة.
- وعقب إعلان نتائج القبول بالمنحة وإعلان أسماء الفائزين، قم بتحميل نموذج المعلومات الشخصية من داخل الموقع، وإسنادها خلال التعبئة الإلكترونية أثناء مرحلة التقديم، وذلك ليتم طلبها من الجهة المعنية باستقبال الطلاب المقبولين بالمنحة.