تقدم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين منحة دراسية تسمى منحة التفوق وهي منحة سنوية لمائة من أبناء القيمين الدينيين المنخرطين بالمؤسسة، وفي هذا المقال سوف نستعرض أهم الشروط المطلوبة للحصول على منحة التفوق والوثائق المطلوبة وقيمة المنحة.

المصدر صورة من الإنترنت بتصرف الكاتب أيمن إسماعيل موقع نجوم مصرية

الشروط المطلوبة للحصول على المنحة

أن يكون من أبناء القيمين الدينيين المنخرطين بالمؤسسة، في تاريخ تسجيل المِلَفّ. يشترط الحصول على شهادة الباكالوريا. يجب أن يكون المعدل العام المحصل عليه في الباكالوريا 15/20 على الأقل. ألا يكون قد التحق بوظيفة من قبل. ألا يكون مستفيدًا من منحة أخرى غير منحة وزارة التعليم العالي. أن يكون مسجلًا بإحدى مؤسسات التعليم العالي بالمغرب. ألا يتجاوز السن عن 25 سنة.

المستندات والوثائق المطلوبة

تعبئة استمارة الترشيح عبر الإنترنت وطباعتها وتوقيعها.

تكوين مِلَفّ الترشيح الذي يضم الوثائق التالية:

مطبوع استمارة التسجيل عبر الإنترنيت معبأه وموقعة.

نسخة من بطاقة الانخراط.

صورة من البطاقة الوطنية الإلكترونية.

نسخة شهادة الانخراط بالمؤسسة للطالب.

صورة البطاقة الوطنية الإلكترونية للطالب.

صورة من شهادة الباكالوريا برسم السنة الحالية.

نسخة من بيان النِّقَاط الحاصل عليها في الباكالوريا.

شهادة التعريف البنكي للحساب الشخصي للطالب (RIB).

إيداع مِلَفّ الترشيح كاملًا، في أقرب خلية جهوية للمؤسسة، في الموعد المحدد.

يمكن الاطلاع على عناوين وبيانات الاتصال على الرابط التالي: خلية جهوية للمؤسسة.

قيمة ومبلغ المنحة

الحد الأقصى لمبلغ المنحة الإجمالي هو 000 50، وتصرف للمستفيدين سنويًا (000 10 دَرْهم سنويًا) أو شهريًا (1000 درهم شهريا لمدة 10 شهور في السنة في حدود 5 سنوات دراسية)، للطالب الحق في التكرار أو تغيير الشعبة مرة واحدة خلال هذه المدة، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية 6 سنوات.

وختامًا: قدمنا في هذا المقال منحة التفوق بالمغرب: شروطها وقيمتها والمستندات المطلوبة 2024