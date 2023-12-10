منحة البطالة في الجزائر 2023: شروط وخطوات التسجيل

قامت الحكومة الجزائرية في إطار سعيها للتخفيف من حدة الظروف الاقتصادية، بتقديم مجموعة من برامج الدعم التي تهتم بالطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والمحدود ومن هذه البرامج منحة إعانة البطالة للمواطنين الذين تتوافر فيهم مجموعة من الشروط، وفي هذا المقال سنستعرض أهمية ومكونات وشروط وخطوات التسجيل في منحة البطالة.

المصدر موقع النهار TV بتصرف الكاتب موقع نجوم مصرية

أهمية منحة البطالة

تساهم منحة البطالة في تحقيق عدد من الأهداف المهمة الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر، وهي:

مساعدة الشباب العاطلين عن العمل على توفير مصدر دخل لهم تساهم منحة البطالة في توفير مصدر دخل ثابت للأشخاص العاطلين عن العمل، مما يساعدهم على تلبية متطلباتهم الأساسية، مثل الغذاء والسكن والملبس والتعليم. تساهم منحة البطالة في تحسين ظروف المعيشة للأشخاص العاطلين عن العمل تساهم منحة البطالة في تحقيق العدالة الاجتماعية

مكونات ملف منحة البطالة

صورة من الديبلوم او الشهادة.

شهادة ميلاد المعني.

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

شهادة بطالة عدم العمل.

بطاقة الإقامة الخاصة بطالب المنحة.

شهادة عائلية او شهادة شخصية.

يشترط أن يكون المتقدم للمنحة حاملا الجنسية الجزائرية

الاقامة بصفة دائمة في الجزائر. عمر المتقدم بين 19 و 40 سنة. ليس لدى المتقدم أي مصدر من مصادر الدخل المختلفة على سبيل المثال(الراتب – الدخول من الاعمال الحرة وغيرها). التسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل لمدة 6 أشهر. المتقدم ليس موظفا أو غير مستفيد من أي منحة عمل أخرى. يجب على المتقدم توضيح وضعه تجاه الخدمة الوطنية.

كيفية التسجيل في المنحة البطالة

الذهاب إلى المنصة الوطنية للتشغيل بالجزائر عبر الإنترنت.

من الصفحة الرئيسية ستجد شروط التسجيل.

قم باستيفاء جميع الشروط ليتم قبول طلبك.

اختر خدمة التسجيل في المنحة.

استكمل جميع بياناتك الشخصية المطلوبة والتأكد من دقتها.

أدخل رقم بطاقة العمل.

ضع رقم بطاقة التعريف الوطني.

اضغط ارسال.

اذا كنت مستوفي الشروط سيتم قبول طلبك.

بعد ذلك ستنتقل إلى صفحة البيانات الشخصية.

ادخل لقبك في حسابك البريدي الجاري.

اسم صاحب الحساب البريدي الجاري.

رقم الحساب البريدي الجاري.

تاريخ المقابلة.

اضغط تأكيد.

اطبع التعهد والوصل.

الموقع سيعطيك كامل الملف الخاص بك ليكون معك يوم المقابلة.

وختامًا: قدمنا في هذا المقال، منحة البطالة في الجزائر: شروط وخطوات التسجيل، وأهمية المنحة، ومكونات مِلَفّ منحة البطالة.