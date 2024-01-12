منحة أرض مجانية من الديوان الملكي 1445 الشروط وطريقة التقديم”

يعد توفير السكن الملائم للمواطن السعودي وعائلته من أهم أولويات الديوان الملكي السعودي، حيث يسعى إلى توفير حياة كريمة لهم، ومن بين الخدمات التي يقدمها الديوان الملكي السعودي في هذا الصدد، منح الأراضي المجانية للمواطنين السعوديين غير القادرين على شراء أرض لبناء منزل عليها.

كما يقدم الديوان الملكي عددًا من الخدمات والمميزات للمواطن، لكن أبرزها هو منحة قطعة أرض مجانية، لتقديم طلب الحصول على أرض مجانية يوجد عدة ضوابط وشروط، والتي سوف نستعرضها لكم من خلال المقال التالي.

شروط الحصول على منحة أراضي الديوان الملكي

يمكن للمواطنين السعوديين تقديم طلب الحصول على منحة أراض الديوان الملكي من خلال الموقع الرسمي، وذلك بعد استيفاء الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيماً في المملكة العربية السعودية.

أن يكون المتقدم بالغاً سن الرشد.

أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل دراسي متوسط على الأقل.

ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية.

ألا يكون المتقدم قد حصل على أي دعم سكني من الدولة من قبل.

المستندات المطلوبة قبل التقديم

يتم تقديم المواطنين طلب للحصول على منحة الأرض المجانية بعد تجهيز المستندات التالية:

يقوم المواطن بتجهيز صورة من الهوية الوطنية.

صورة من عقد الزواج (للمتزوجين).

شهادة ميلاد الأبناء (للمتزوجين).

صورة من المؤهل الدراسي.

صورة من كشف الحساب البنكي.

طريقة التقديم على منحة الديوان الملكي

التقديم على المنحة من خلال الموقع الرسمي للديوان، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرةً إلى موقع “وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية“.

يمكنك تسجيل الدخول عن طريق حسابك في منصة النفاذ الوطني الموحد، أو من خلال كتابة رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك.



يتم إدخال العديد من البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية في الخاصة برقم الهوية، بالاضافة الى تاريخ الميلاد.

ثم اختر خدمة الأراضي المجانية.

قم بتحميل جميع الأوراق والمستندات المطلوبة منك.

اضغط على حفظ.

يتم فحص الطلب وتصلك رسالة بحالة الخدمة بعد الاستعلام عن صحة الأوراق، وذلك بعد عدة أيام من تقديم الوثائق.

ما فائدة التسجيل في المنحة؟

بشكل عام تساهم المنح الحكومية في تيسير معيشة المواطن، وخاصة منحة الأرض المجانية في تحقيق عدد من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية، منها:

المساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطن السعودي من خلال منحه إحدى قطع الأراضي.

توفير المسكن الملائم للمواطنين السعوديين غير القادرين على شراء أرض.

تشجيع المواطنين السعوديين على الزواج وتكوين الأسرة.

المساهمة في الحد من المشكلات الاجتماعية، مثل التسول والجريمة.

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