منتجع روهارا الطائف.. أحد أفضل وأهم الوجهات السياحية في السُّعُودية

يعتبر منتجع روهارا الطائف من أهم المنتجعات التي تقع في مدينة الطائف بالمملكة العربية السُّعُودية، ويتميز بأنه يقع في منطقة المسرة ويحتوي على حديقة رائعة ومطعم.

تعمل إدارة المنتجع على توفير العديد من المزايا لقاطني المنتجع وتجهيز الغرف بالكامل، حيث توفر شاشة تلفزيون، وحمام خاص في كل غرفة، وشرفة خاصة، وتكييف، وخزانة ملابس، وبعض الغرف تحتوي على مطبخ حسب الرغبة، بما في ذلك الميكروويف، بالإضافة إلى خدمة 24 ساعة للمقيمين.

أهم المعلومات عن منتجع روهارا الطائف

يعدّ هذا المنتجع وجهة رئيسية ومعتمدة على نفسها حيث يوفر كافة احتياجات سفرك في مكان واحد، حيث يمكنك العثور على المأكولات والمشروبات بالإضافة إلى التسوق والترفيه عن نفسك وعائلتك والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة.

كما يوفر حمامات سباحة، وملاعب، ومناطق لممارسة الرياضة والأنشطة المختلفة، ويتميز هذا المنتجع أيضًا بأنه يبعد عن الطائف مسافة 27 كيلومترًا، ويبعد عن مطار الطائف الإقليمي حوالي كيلومتر واحد.

“اقرأ أيضًا: منتجع ماربيلا.. دليل لأفضل المرافق والمعلومات عن هذا المنتجع”

مميزات المنتجع

ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من المميزات في منتجع روهارا الطائف، وهم على النحو التالي:

حيث يوفر مواقف خاصة لضيوف المنتجع.

بالإضافة إلى تقديم خدمة مميزة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما يوفر المنتجع خدمة الواي فاي المجانية.

ويتميز باسترداد مبلغ التأمين الذي دفعته عند الوصول الذي يصل إلى 500 ريال سعودي، بعد معاينة مكان الإقامة.

يُسمح للأطفال بالدخول والإقامة مجانًا حتى سن 17 عامًا

تجهيز الغرف بكافة الأجهزة ووسائل الراحة، حيث تحتوي جميع الغرف على تكييف، وثلاجة، ومطبخ صغير، مما يجعلك تشعر وكأنك في منزلك.

بالإضافة إلى أن شقتك وغرفك عازلة للصوت وتتمتع بأطلاله رائعة ومميزة حيث أنها تطل على الجبل، ويتوفر فناء خاص أو مدفأة، بالإضافة إلى مسبح خاص.

كما يضم حديقة رائعة ومناطق مناسبة للمشي، كما يضم مسبحًا داخليًا، ومسبحًا خارجيًا، ومنطقة لعب للأطفال.

كما يوفر غرف خاصة لغير المدخنين، وغرف خاصة للمدخنين، وجناح العرسان، وغرف خاصة.

يوفر المنتجع ساونا في مكان قريب، كما يمكنك الاستمتاع مع الأصدقاء أو قضاء وقت شاعري.

خلاصة القول أن منتجع روهارا الطائف يعدّ من أهم وأشهر المنتجعات الراقية التي تجذب السياح إليها.