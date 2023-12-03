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منتجع روهارا الطائف.. أحد أفضل وأهم الوجهات السياحية في السُّعُودية

رامي سيد مهدي

يعتبر منتجع روهارا الطائف من أهم المنتجعات التي تقع في مدينة الطائف بالمملكة العربية السُّعُودية، ويتميز بأنه يقع في منطقة المسرة ويحتوي على حديقة رائعة ومطعم.

تعمل إدارة المنتجع على توفير العديد من المزايا لقاطني المنتجع وتجهيز الغرف بالكامل، حيث توفر شاشة تلفزيون، وحمام خاص في كل غرفة، وشرفة خاصة، وتكييف، وخزانة ملابس، وبعض الغرف تحتوي على مطبخ حسب الرغبة، بما في ذلك الميكروويف، بالإضافة إلى خدمة 24 ساعة للمقيمين.

أهم المعلومات عن منتجع روهارا الطائف

أهم المعلومات عن منتجع روهارا الطائف
أهم المعلومات عن منتجع روهارا الطائف

يعدّ هذا المنتجع وجهة رئيسية ومعتمدة على نفسها حيث يوفر كافة احتياجات سفرك في مكان واحد، حيث يمكنك العثور على المأكولات والمشروبات بالإضافة إلى التسوق والترفيه عن نفسك وعائلتك والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة.
كما يوفر حمامات سباحة، وملاعب، ومناطق لممارسة الرياضة والأنشطة المختلفة، ويتميز هذا المنتجع أيضًا بأنه يبعد عن الطائف مسافة 27 كيلومترًا، ويبعد عن مطار الطائف الإقليمي حوالي كيلومتر واحد.

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مميزات المنتجع

مميزات المنتجع
مصدر الصورة: لقطة شاشة من قناة يوتوب اسمها اماكن سياحية في الطائف وتم التعديل علية

ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من المميزات في منتجع روهارا الطائف، وهم على النحو التالي:

  • حيث يوفر مواقف خاصة لضيوف المنتجع.
  • بالإضافة إلى تقديم خدمة مميزة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما يوفر المنتجع خدمة الواي فاي المجانية.
  • ويتميز باسترداد مبلغ التأمين الذي دفعته عند الوصول الذي يصل إلى 500 ريال سعودي، بعد معاينة مكان الإقامة.
  • يُسمح للأطفال بالدخول والإقامة مجانًا حتى سن 17 عامًا
  • تجهيز الغرف بكافة الأجهزة ووسائل الراحة، حيث تحتوي جميع الغرف على تكييف، وثلاجة، ومطبخ صغير، مما يجعلك تشعر وكأنك في منزلك.
  • بالإضافة إلى أن شقتك وغرفك عازلة للصوت وتتمتع بأطلاله رائعة ومميزة حيث أنها تطل على الجبل، ويتوفر فناء خاص أو مدفأة، بالإضافة إلى مسبح خاص.
  • كما يضم حديقة رائعة ومناطق مناسبة للمشي، كما يضم مسبحًا داخليًا، ومسبحًا خارجيًا، ومنطقة لعب للأطفال.
  • كما يوفر غرف خاصة لغير المدخنين، وغرف خاصة للمدخنين، وجناح العرسان، وغرف خاصة.
  • يوفر المنتجع ساونا في مكان قريب، كما يمكنك الاستمتاع مع الأصدقاء أو قضاء وقت شاعري.

خلاصة القول أن منتجع روهارا الطائف يعدّ من أهم وأشهر المنتجعات الراقية التي تجذب السياح إليها.


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عن الكاتب:
رامي سيد مهدي

رامي سيد تاريخ ميلادي هو 18/6/1985. درست في كلية الآداب قسم التاريخ، هوايتي المفضلة هي الرسم، وأجيد الرسم بجميع المواد والألوان، أعمل في مجال كتابة المحتوى وكتابة المقالات المتوافقة مع SEO منذ عام 2020، أكتب باللغة العربية دون أخطاء نَحْوِيّة أو لغوية أو إملائية، وأستطيع الكتابة في المجلات المختلفة.

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