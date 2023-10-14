مميزات وعيوب حي الصفا جدة وأهم المرافق والخدمات التي يحتوي عليها

يعدّ حي الصفا جدة من أهم وأشهر أحياء مدينة جُدّة ويتميز بالعديد من الخِدْمَات والمرافق المتوفرة فيه، وسنتحدث عن هذه الخِدْمَات والمرافق وأهم المعالم الموجودة بهذا الحي في الفقرات التالية.

مصدر الصورة: لقطة شاشة من قناة يوتوب اسمها Moosa Tube لحي الصفا جدة وتم التعديل عليها

موقع حي الصفا بجدة

من الجدير بالذكر أن هذا الحي يتبع أمانة المطار الفرعية بمدينة جُدّة بمنطقة مكة المكرمة، ويتميز بموقعه المتميز وتوافر كافة الخِدْمَات والمرافق العامة فيه.

أهم الخِدْمَات والمرافق المتوفرة في هذا الحي

يوجد في حي الصفا بمدينة جُدّة العديد من الخِدْمَات والمرافق العامة، من مدارس ومَحَالّ سوبر ماركت ومستشفيات، والعديد من المرافق الأخرى، منها:

أهم الفنادق في هذا الحي

يوجد في حي الصفا جدة العديد من الفنادق الشهيرة والفخمة التي تقدم أفضل وأجود الخِدْمَات الفندقية، ومن أهم هذه الفنادق ما يلي:

برام للشقق الفندقية

الإتقان للشقق المفروشة

فندق مون سيتي

زوارة للأجنحة الفندقية

أسواق حي الصفا

يوجد في هذا الحي العديد من الأسواق التي توفر لسكان الحي كافة احتياجاتهم من المواد الغذائية والتموينية، وهي كالتالي:

أسواق ومخابز غذاء للتسوق

تموينات العائلة المركزية

تموينات ومخابز ناجية الصفا للمواد الغذائية

متاجر النجوم

أهم المطاعم والمقاهي

يضم هذا الحي العديد من المطاعم التي تقدم أشهى الأطباق، ومن هذه المطاعم ما يلي:

الفيروز التركي

آسيان مأكولات آسيوية إندونيسية

حمص ريفي

فيتامين حي الصفا

مطعم الخيالة جُدّة حي الصفا

مطعم لبناني جُدّة حي الصفا

ماكدونالدز

كوفي كافينا

ماس كافية

أشهر الأماكن الترفيهية في حي الصفا جدة

يوجد في الحي العديد من الأماكن الترفيهية التي تتيح للمقيمين والزوار الاستمتاع بوقتهم، ومن هذه الأماكن ما يلي:

شواطئ قريبة من الحي

يوجد بالقرب من هذا الحي العديد من الشواطئ التي يمكن لسكان الحي الوصول إليها بسهولة، ومنها ما يلي:

شاطئ الإسكندرية: يقع هذا الحي في جَنُوب أبحر، ويمكن لسكان الحي الوصول إلى هذا الشاطئ خلال 24 دقيقة فقط.

حي الشاطئ: يوجد في هذا الحي شواطئ مثل شاطئ البحر الأحمر، والكورنيش الجديد من الناحية البحرية، ويمكن الوصول إلى هذه الشواطئ من حي الصفا جدة في خلال 25 دقيقة فقط.

أهم الحدائق والصالات الرياضية الموجودة بالحي

يوجد العديد من المتنزهات والصالات الرياضية في الحي مما يلغي حاجة سكان الحي إلى مغادرة الحي لممارسة الرياضة، وهم على النحو التالي:

حديقة الصفا

حديقة ابن النفيس

حديقة المجد

اهم المولات

مول سباركيز

مول سكاي زون

أهم الصالات والاندية الرياضية

صالة أبطال العرب

مركز اللِّيَاقَة الذكية

نادي وقت اللِّيَاقَة

النادي الأهلي

ملعب قوش

ملعب الجبرتي

وخلاصة القول أن حي الصفا جدة يتمتع بالحياة بما يضمه من أماكن عدّة مميزة وترفيهية للعائلة والأصدقاء، وأيضًا لاحتوائه على كافة المرافق والخدمات العامة.