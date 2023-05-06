مميزات وخطوات الاستعلام عن التأشيرة الإلكترونية السعودية

يمكن للمسافرين الذين يرغبون في السفر إلى المملكة العربية السعودية الحصول على تأشيرة إلكترونية عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة على الموقع الرسمي لخدمات تأشيرة الدخول السعودية التابعة لوزارة الداخلية، وهي ما سنتعرف عليه من خلال هذا المقال.

خطوات الاستعلام عن التأشيرة الإلكترونية السعودية كما يلي:

زيارة موقع تأشيرة الدخول السعودية الرسمي على الإنترنت.

اختيار نوع التأشيرة الذي ترغب في الحصول عليه، سواء كانت زيارة عائلية أو سياحية أو عمل أو دراسة.

إدخال المعلومات الشخصية الخاصة بك، بما في ذلك رقم الجواز الخاص بك وبلد إقامتك وتاريخ ميلادك.

إرفاق الوثائق المطلوبة مثل جواز السفر وصورة شخصية رسمية وتأشيرة دخول سابقة إذا كانت مطلوبة لنوع التأشيرة الذي تريد الحصول عليه.

دفع رسوم التأشيرة عبر الإنترنت باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بك.

تلقي رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني يشير إلى تفاصيل الطلب الخاص بك والتأشيرة المحددة التي تم إصدارها.

طباعة نسخة من التأشيرة الإلكترونية واصطحابها معك عند السفر إلى المملكة العربية السعودية.

مميزات التأشيرة

توفر التأشيرة الإلكترونية العديد من المميزات للمسافرين الذين يرغبون في زيارة المملكة العربية السعودية، ومن بين هذه المميزات: