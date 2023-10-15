مميزات وثيقة العمل الحر للأسر المنتجة

تُعد وثيقة العمل الحر للأسر المنتجة منصةً إلكترونية تقدم مجموعة من الخدمات المالية وغير المالية للأسر المنتجة، وذلك بهدف دعمها وتمكينها من تنمية أعمالها وزيادة دخلها.

وثيقة العمل الحر للأسر المنتجة-مصدر الصورة: منصة العمل الحر

مزايا الوثيقة

وتشمل مزايا وثيقة العمل الحر للأسر المنتجة ما يلي:

• إمكانية الحصول على تمويل مالي من بنك التنمية الاجتماعية.

• الاستفادة من كافة منافذ البيع التي توفرها الوزارة.

• الحصول على أنواع من التدريب والاستشارات.

• الاشتراك في منتج زود الادخاري للأسر المنتجة.

فوائد أخرى

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الأسر المنتجة الحاصلة على وثيقة العمل الحر بمجموعة من المميزات الأخرى، منها:

• حلول الدفعة الرقمية لحامل الوثيقة وفتح حساب بنكي مرتبط بالوثيقة ونشاط العمل الحر المطلوب.

• الحصول على أنواع من التمويل الميسر لحاملي الوثيقة لممارسة أعمالهم المختلفة.

• الحصول على عدد من العروض والتخفيضات التي ترتبط بالوثيقة، ومنها إمكانية الاستفادة من الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية.

كيفية الحصول على وثيقة العمل الحر للأسر المنتجة

يمكن الحصول على وثيقة العمل الحر للأسر المنتجة من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية للعمل الحر.

اختيار الأسر المنتجة من قائمة البرامج.

إدخال البيانات المطلوبة واستكمال طلب الإصدار.

دراسة الطلب واستخراج الوثيقة في مدة تتراوح ما بين 24 ساعة إلى 48 ساعة.

التحقق من إصدار وثيقة العمل الحر للأسر المنتجة

تُعد وثيقة العمل الحر للأسر المنتجة وثيقة رسمية تُصدر من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي شرط أساسي للاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية التي تقدمها المنصة الوطنية للأسرة المنتجة.

وتساعد وثيقة العمل الحر للأسر المنتجة في تحقيق مجموعة من الأهداف، منها:

• دعم الأسر المنتجة وتمكينها من تنمية أعمالها.

• زيادة دخل الأسر المنتجة.

• توفير فرص عمل جديدة.

• تشجيع الشباب على العمل الحر.