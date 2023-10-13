مميزات شريط اوفر واتش Overwatch وسعره في السعودية

إن عالم ألعاب الفيديو واسع جدًا ويحتوي على العديد من فئات الألعاب المتنوعة، ولكل فئة منهم معجبيها، وتعد الألعاب الحربية من أكثر الفئات التي يتم استخدامها في مختلف بلاد العالم، ومن أكثرهم هي لعبة ” Overwatch”، فهي من الألعاب التي تحتوي على تحديات ممتعة، ونستعرض لكم فيما يلي مميزات شريط اوفر واتش ورابط الحصول عليه.

شريط اوفر واتش

لمحة عن لعبة اوفر واتش

تعتبر لعبة اوفر واتس ليجندري ايديشن من أفضل ألعاب الأكشن والمغامرة الموجودة حاليًا، ويتم تشغيلها بكل سهولة على أجهزة بلاي ستيشن 4، وآلية لعبها تكون كالآتي:

يصل عدد اللاعبين المتنافسين في اللعبة إلى أربعة أفراد.

وفي اللعب يتم تكوين فريقين كل واحد منهما يتكون من 6 شخصيات مختلفة.

يمكنك أيضًا اختيار شخصياتك المفضلة في الفريق، فإن اللعبة تحتوي على أكثر من 20 شخصية.

بعد ذلك يتنافس الفريقين فيما بينهما باستخدام الأسلحة والاستراتيجيات الحربية المختلفة.

يقوم اللاعب بقتل أفراد فريق الخصم، وحين يقتل كل شخصية يحصل على جائزة في اللعبة.

أما عن الفريق الفائز فهو الذي يقضي على خصمه نهائيًا.

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مميزات اللعبة

يقوم عدد كبير من الأشخاص بتحميل تلك اللعبة من مختلف أنحاء العالم، وذلك لمميزاتها الرائعة، ومن تلك المميزات ما يأتي:

تتميز اللعبة بدقة الرسومات العالية، حيث يشعر اللاعب بأن جو اللعب أقرب للحقيقة.

تتيح للمستخدم إمكانية اللعب الجماعي مع أصدقائه والتعاون كفريق.

كما أن قصة اللعبة مشوقة جدًا وتبعث روح المغامرة والإثارة.

كذلك يوجد بها أكثر من 20 شخصية، ولكل شخصية منهم قدراتها المميزة.

بالإضافة إلى أنه توجد بها تحديات مثيرة يتم فرضها على اللاعب، والذي يخوض درب المغامرة في سبيل إكمالها والفوز بها.

طريقة الحصول على شريط Overwatch

تتوفر اللعبة بأكثر من نسخة للأجهزة المختلفة، ولكن الشريط المخصص لأجهزة البلاي ستيشن يمكن الحصول عليه أونلاين عن طريق اتباع الآتي:

توجه أولًا إلى رابط شراء اوفر واتش عبر موقع أمازون.

قم بالإطلاع على معلومات اللعبة الظاهرة أمامك.

تلاحظ أن اللعبة تتوفر بسعر 344 ريال سعودي.

ومن ثم انقر على أيقونة “اشتر الآن” الموجودة على يسار الصفحة.

أكمل إجراءات الشراء وحدد طريقة الدفع الأنسب لك.

وأخيرًا سيقوم الموقع بتوصيل الطرد إليك.

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وختامًا لمقالنا هذا نكون قد أوضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بشريط اوفر واتش، بالإضافة إلى نبذة تعريفية عن بعض مزايا اللعبة، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من القراءة.