مميزات برنامج الولاء الوظيفي دوم doam وطريقة الحصول على التطبيق لأندرويد وأيفون

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج الولاء الوظيفي لموظفي القطاع العام (دوم)، ويستهدف البرنامج جميع الموظفين بكافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية والذين يقرب عددهم من مليون و200 ألف موظف وموظفة على مستوى المملكة، ويقدم البرنامج العديد من المميزات للموظفين منها توفير العديد من العروض بأسعار مميزة وغيرها من الخدمات الأخرى، ومن خلال هذا المقال نشارك معكم تفاصيل برنامج الولاء الوظيفي دوم ورابط

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مميزات برنامج دوم للوزارة

يوفر برنامج الولاء الوظيفي دوم العديد من المميزات للوزارات والموظفين، ومن مميزات البرنامج للوزاراة ما يلي:

يساعد البرنامج في توفير الكثير من الوقت والجهد عن الوزارة بالبحث عن المزايا للموظفين.

يساعد كذلك برنامج دوم في تحفيز المواطنين لزيادة الإنتاجية الخاصة بهم.

كما يستهدف البرنامج خلق بيئة عمل إيجابية وتحقيق السعادة للموظفين.

#دوم لموظفي القطاع العام#لأنك_غير تستاهل كل المزايا الحصرية. pic.twitter.com/VwULm8qpYX — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) September 4, 2023

مميزات برنامج دوم للموظفين

أما بالنسبة للموظفين فيمكنهم الاستفادة من العديد من المميزات التي يقدمها برنامج دوم، وذلك مثل الآتي:

يمكن للموظف الاستفادة من عدد كبير من الخدمات المقدمة عدد يصل إلى 2500 من مزودي الخدمات المختلفة.

توفر عروض البرنامج جزءً من راتب الموظف.

يساهم دوم كذلك في زيادة شعور الموظف بالانتماء إلى عمله.

كما يساعد البرنامج في شعور الموظف بالتقدير.

كود تحميل تطبيق دوم

يمكن الحصول على برنامج الولاء الوظيفي دوم والبدء في الاستفادة من الخدمات التي يقدمها أكثر من 2500 مزود خدمة في المملكة، ويتم الحصول على تطبيق دوم من المتاجر الرسمية على الجوالات مثل جوجل بلاي لهواتف أندرويد، ومتجر آب ستور لمستخدمي هواتف أبل، ولتحميل التطبيق يمكن عمل مسح للكود الموضح في الصورة التالية:

يذكر أن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد دشن برنامج الولاء الوظيفي دوم أمس الإثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، ويقدم البرنامج خدماته للموظفين في حوالي 600 جهة حكومية بالمملكة.