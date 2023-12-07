مميزات البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور| شروط وكيفية استخراجها

الضمان المطور هو برنامج الدعم المقدم من وزارة الموارد البشرية لمساعدة المواطنين من أصحاب الدخل الضعيف، حيث يساعدهم على مواجهة أعباء الحياة وتوفير حياة كريمة، وعملت الحكومة السعودية مؤخرًا بموجب أمر ملكي، على رفع الحد الأدنى للمعاشات الخاصة بالمستفيدين التي يتم صرفها في الأول من كل شهر ميلادي، بالإضافة إلى توسيع دائرة المستفيدين في كافة أنحاء المملكة تحت مظلة الحماية الاجتماعية وفق عدد من الشروط والضوابط، وسهلت توفير العديد من الخدمات والمميزات مثل إمكانية الحصول على البطاقة الرقمية الشاملة.

كيفية استخراج البطاقة الرقمية

يمكن استخراج البطاقة الرقمية للضمان الاجتماعي المطور إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

تحميل تطبيق وزارة الموارد البشرية من المتجر التابع لهاتفك أولًا.

تسجيل الدخول من خلال منصة النفاذ الوطني.

الضغط على الأيقونة الخاصة بالحساب.

الوصول إلى البطاقات الرقمية.

الضغط على إنشاء حساب جديد.

تسجيل البيانات اللازمة وكتابتها في الخانات المخصصة لها، والتأكد من صحتها حتى تتم عملية استخراج البطاقة الرقمية.

يحصل المستفيد من البطاقة الرقمية عند شراء أحد المنتجات من المؤسسات العسكرية على خصم يصل إلى 50% بشرط ألا تزيد قيمة الخصم عن 100 ريال.

يحصل ذوي الاحتياجات الخاص على خصم 50%، بالإضافة إلى خصم آخر بقيمة 100 ريال.

البطاقة الرقمية تعطي خصم داخل المواقع الأثرية لحاملها.

سهولة الحصول على فرص عمل وفقًا للمؤهلات والخبرات.

طريقة الحصول على البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

ذوي الاحتياجات الدائمة يحصل على راتب 1542 ريال، وذوي الاحتياجات المؤقتة يحصلون على راتب 1285 ريال.

الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي

يتضمن الضمان المطور مجموعة من الفئات، وتتمثل هذه الفئات فيما يلي:

كبار السن وغير قادرين على العمل. المطلقات والأرامل ولديهم أبناء تعولهم. ذوي الإعاقات الجسدية. الأُسر السعودية من ذوي الدخل المحدود. أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. أن يكون عمره (60 سنة) فما فوق بالتقويم الهجري.

والحصول عليها من الضغط على رابط الخدمة بعد تحميل تطبيق الوزارة للهواتف الذكية، ومن ثم تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد، والضغط على حسابي، ثم الدخول إلى خدمة بطاقاتي الرقمية.

وتفاصيل حول البطاقة

سبب إيقاف معاش الضمان الاجتماعي- وزارة الموارد البشرية

جدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت أن البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، أصبحت متاحة للمستفيدين الآن على تطبيق الرسمي للوزارة، لافتة إلى أنها تتيح لحامليها إمكانية استخدامها كمشهد ضماني يثبت بأنه أحد المستفيدين المؤهلين في البرنامج، مؤكدة أنها أطلقت تلك البطاقة ضمن العديد من المبادرات التي تقوم بها الوزارة لتطوير المنظومة الرقمية لقطاع التنمية الاجتماعية ورقمنة الخدمات المقدمة، الأمر الذي من شأنه أن يُسهل الوصول إليها، ويعزز مستوى الذكاء الرقمي، بما يضمن تحقيق الفائدة لجميع أفراد المجتمع ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي٫.