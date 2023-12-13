ملخص كتاب “علاقات خطرة”… للكاتب د.”محمد طه”

كتاب “علاقات خطرة” للدكتور “محمد طه”، هو كتاب عن العلاقات الإنسانية، وخاصة العلاقات الشخصية التي تربط بين البشر، يتناول الكتاب مجموعة من العلاقات التي قد تكون ضارة أو سامة، ويقدم النصائح والإرشادات للتعامل معها.

إقتباسات وملخص كتاب “علاقات خطرة”:

يبدأ الكتاب بالتأكيد على أهمية العلاقات الإنسانية في حياة الإنسان، فهي مصدر سعادته ونجاحه، ولكنها أيضًا مصدر حزنه وتعاسته.

العلاقات الإنسانية هي التي تجعل الإنسان يشعر بالإنتماء والحب والقبول، ولكنها أيضًا هي التي يمكن أن تجعله يشعر بالوحدة والألم والرفض.

ثم ينتقل الكتاب إلى الحديث عن أنواع العلاقات الخطرة، ويقسمها إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

العلاقات المسمومة: وهي العلاقات التي تتسم بالعواطف السلبية مثل الغضب والحقد والكره. وهذه العلاقات يمكن أن تؤدي إلى تدمير الذات والآخرين. العلاقات الإستغلالية: وهي العلاقات التي يستغل فيها أحد الطرفين الآخر لأغراضه الشخصية، وهذه العلاقات يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالظلم والإهانة. العلاقات الإعتمادية: وهي العلاقات التي يعتمد فيها أحد الطرفين على الآخر بشكل كلي، وهذه العلاقات يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالضياع والضعف.

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ويقدم الكتاب مجموعة من النصائح للتعامل مع هذه العلاقات الخطرة، ومن أهم هذه النصائح:

الوعي بطبيعة العلاقة: أول خطوة للتعامل مع العلاقة الخطرة هي الوعي بطبيعتها وفهم مخاطرها.

أول خطوة للتعامل مع العلاقة الخطرة هي الوعي بطبيعتها وفهم مخاطرها. تحديد حدود العلاقة: من المهم تحديد حدود العلاقة ووضع قواعد واضحة للتواصل والتفاعل.

من المهم تحديد حدود العلاقة ووضع قواعد واضحة للتواصل والتفاعل. القدرة على قول لا: من المهم أن يكون الإنسان قادرًا على قول لا للعلاقات الخطرة، حتى لو كان ذلك صعبًا.

إذا كنت تعتقد أنك في علاقة خطرة، فمن المهم أن تبحث عن المساعدة من شخص موثوق به، مثل صديق أو أحد أفراد الأسرة أو معالج نفسي.

فيما يلي بعض الأمثلة على العلاقات الخطرة التي يتحدث عنها الكتاب:

علاقة مع شخص يتحكم في تصرفاتك ويريد أن يفرض رأيه عليك. علاقة مع شخص يستغلك عاطفيًا أو ماليًا. علاقة مع شخص يرفض أن يتحمل مسؤولياته تجاهك. علاقة مع شخص يتسم بالغضب والعدوانية.

ويختم الكتاب بالتأكيد على أهمية بناء العلاقات الحقيقية، وهي العلاقات التي تتسم بالحب والإحترام والتفاهم، فالعلاقات الحقيقية هي التي يمكن أن تجعل الإنسان سعيدًا.